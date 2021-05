Nuevo cruce entre familiares de Espejo y los fiscales que investigan el crimen del policía asesinado

En esta semana, la última del mes de abril, se dio un nuevo cruce entre familiares de Diego Espejo -el joven de 28 años sospechado de matar de cuatro tiros a su pareja, el policía Oscar Mura, la madrugada del viernes 19 de marzo pasado en el barrio Sarmiento, en Chimbas- y los fiscales de la UFI Delitos Especiales, que investigan el crimen del oficial de la Comisaría 17ª. Los parientes manifestaron su descontento el miércoles frente a Tribunales argumentando que “no son escuchados” y que son “tratados de mentirosos”. En ese marco pidieron que “cambien a los fiscales”. La Unidad Fiscal respondió esto mediante un comunicado. “La Fiscalía no se prestará al juego”, rezó el texto.

La hermana de Diego Espejo, Claudia, dijo a Canal 13 San Juan Tv que la familia de la víctima ya declaró, pero que ellos todavía no lo pueden hacer. “Queremos que nos dejen decir nuestra parte de la historia. No vamos a venir con mentiras, queremos que se sepa la verdad. Si ha sido como dicen, lo respetamos", expresó la mujer.

Diego y Oscar. Foto redes sociales.

Después aclaró que "nunca hemos amenazado a nadie como se dice. Tampoco estamos influenciando a nadie; los testigos los prepara el abogado". "Pedimos que si hay una justicia, que se cumpla. Porque ellos (por los fiscales) ponen muchas trabas en esto. Queremos que se aclaren las cosas, nada más", concluyó.

Luego de la manifestación en la sede del Poder Judicial, en calle Rivadavia entre Aberastain y Jujuy, los fiscales coordinadores de Delitos Especiales Iván Grassi y Adrián Riveros respondieron mediante un comunicado a la familia de Espejo donde dejaron en claro que no se van a prestar al “juego” que no sea por dentro de lo estrictamente jurídico.

Diego Espejo, el sospechoso de dar muerte a su pareja. Foto redes sociales.

Dijeron que "no están sujetos a la presión que pudiere ejercer una manifestación pública, con intereses subjetivos de la causa". Después añadieron que "se está llevando a cabo todas las medidas propias de una investigación".

Finalmente revelaron que "no tendrán más respuestas que la del trabajo objetivo del Ministerio Público Fiscal". Y agregaron que "parte del éxito del sistema acusatorio está dado en instalar una nueva cultura, en esa idea se inscribe esta comunicación".

El primer cruce se dio cuando se presentaron los familiares y amigos del presunto asesino a declarar. Aseguraron que los maltrataron durante la indagatoria. Pero esto fue negado por Fiscalía.

Oscar Mura, la víctima. Foto redes sociales.

Todo terminó con el abogado de Espejo denunciado por intentar entorpecer la investigación. Ahora el letrado Gustavo de la Fuente será llamado a indagatoria por el Juzgado Correccional para explicar por qué ingresó en medio de una indagatoria y pidió al testigo de parte que no hable más. Desde Delitos Especiales indicaron que el defensor particular entró a los gritos. Sin embargo el abogado reveló que no fue así y que sintió que no se estaban respetando las garantías de las personas que fueron a declarar.