La Cámara de Diputados de la provincia abrogó, este miércoles, durante una sesión especial, la ley 613-N, que prohibía cambiar el sistema electoral 18 meses antes de los comicios. Con esta disposición, este jueves los legisladores tratarán el proyecto de ley de Sistema de Participación Abierta y Democrática, sistema que regirá las elecciones del 2023 en San Juan. La sesión especial tuvo grandes intervenciones y se generó un debate que, según indicaron algunos, no se había alcanzado en las comisiones. Uno de los temas que más se discutió fue la decisión de la oposición de judicializar las causas y de “no debatir donde se debía”.

Florencia Peñaloza, diputada del Bloque ConFe

La diputada Florencia Peñaloza. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Pregúntenle a los sanjuaninos que quieren de su sistema electoral y van a decir que quieren uno más democrático y participativo. Estamos escuchando a los sanjuaninos y sanjuaninas que nos pedían eso” expresó.

Además, pidió respeto por las instituciones y la democracia sanjuanina, “que no vengan de otras provincias a decirnos lo que tenemos que hacer”

Marcela Quiroga, Bloque Producción y Trabajo

La diputada Marcela Quioga. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Con la argumentación de que cambiar el sistema electoral es “inconstitucional” por los tiempos, dijo “a este bloque no lo van a encontrar para violar una ley. Si es necesario recurriremos a la justicia local y nacional buscando esta inconstitucionalidad porque está la no retroactividad de las leyes y la defensa a la gente, los partidos y la Constitución Provincial".

Marcela Monti, del Bloque Justicialista

Marcela Monti. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Estamos respetando la constitución y la Carta Magna haciendo lo que necesitamos para tener un sistema electoral. Hay una forma de interpretar las normas que depende del momento histórico en el que estamos. Las generaciones pasadas no pueden condicionar a las generaciones futuras. La ley 613-N fue sancionada en un momento en el que los legisladores así lo creían, pero nosotros estamos pasando por otra realidad y yo creo que esa modificación o abrogación es necesaria”, dijo.

Leonardo Gioja, Bloque Lealtad

Leonardo Gioja. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“El espíritu de la sanción de la ley, que se dio en el año 1999, era que todo cambio en el sistema debía tener consenso, es decir, más de los 2/3 de la cámara. Todo cambio de sistema tiene que tener consenso y eso fue lo que falló en diciembre del año pasado, cuando desde nuestro bloque y junto a otros bloques decidimos ir a la Justicia. Hoy desandamos ese camino, hoy estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho en diciembre”, manifestó.

Horacio Quiroga, del Frente Grande

Diputado Horacio Quiroga. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Quiroga hizo referencia a los comentarios de la oposición que tildaban de “inconstitucional” el probable nuevo sistema.

“La hipótesis de inconstitucionalidad no existe y lo prueban las distintas instancias judiciales. El conductor del Frente de Todos, el gobernador de la provincia, interpretando el sentir popular de que quería una sola votación, eliminamos las PASO. No había una decisión especulativa con respecto a esa decisión, nos comprometimos a otorgarle a la sociedad sanjuanina el mejor sistema electoral. Desde la responsabilidad de quien conduce, es impensable que el gobernador de la provincia le pida que viole la ley. ¿Se puede pensar que el gobernador no sabe que sería inconstitucional pedir eso?”, planteó.

Carlos Jaime, del Bloque Producción y Trabajo

Jaime hizo hincapié en los plazos que tenían para cambiar la ley y expresó que, de haberlo hecho, si las elecciones fuesen en junio del 2023, el sistema debería haberse modificado en diciembre del 2021. “La 613-N se hizo para evitar abusos de poder del gobierno de turno y eso es justo lo que está pasando”, comentó.

Nancy Picón, del Bloque Producción y Trabajo

Picón junto al resto de los integrantes de su bloque.

Picón dijo que “no van a avalar nada que esté fuera de la democracia” y que no es que judicializan todo por judicializar, sino que lo hacen con los procedimientos que, según ella, “está mal”.

Andrés Chanampa, del Bloque Bloquista

“Propongamos, presidente. Yo no he escuchado ni una propuesta en las comisiones, porque ahí se discute, ahí se propone. Pero el lugar de debate es acá, en las comisiones, porque si no cerremos la legislatura y vamos a trabajar al Poder Judicial”, planteó.

Andrés Chanampa, diputado bloquista. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.