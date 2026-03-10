Irán inició la 33.ª oleada de su operación militar “Promesa Verdadera 4”, mediante el lanzamiento de potentes ojivas contra objetivos estadounidenses e israelíes, de acuerdo a lo registrado por la prensa local.

Los ataques consistieron en una lluvia de misiles de combustible sólido con ojivas de una tonelada. Según los reportes, Tel Aviv fue alcanzada por más de 10 misiles.

Publicidad

Además, se informó que fue alcanzada la Quinta Flota de la Armada estadounidense.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que su país está “plenamente” preparado para hacer frente a los futuros ataques estadounidenses contra instalaciones petroleras y nucleares, diez días después de que EE.UU. e Israel lanzaran una agresión contra el país persa.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) señaló que Irán está preparado para al menos 10 años de guerra contra Estados Unidos. Precisó que, si bien se van utilizando misiles y drones, los almacenes militares de reserva del país están “llenos y desbordados” de este tipo de armamento.

Publicidad

También, el CGRI declaró que permitirá el paso por el estratégico estrecho de Ormuz a cualquier país que expulse a los embajadores de EE.UU. e Israel, informa la agencia iraní ISNA.

Por otro lado, los precios del petróleo continúan al alza, en medio de la interrupción del tráfico marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz. El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que tiene “un plan” para afrontar el aumento repentino de los precios de petróleo. “Estarán muy contentos”, auguró Trump.

Publicidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la subida repentina de los precios de petróleo causada por la guerra contra Irán fue inflada “artificialmente”.

En este sentido, afirmó que, aunque “sabía que los precios del petróleo subirían” si atacaba al país persa, “han subido probablemente menos de lo que pensaba”. “Pero no creo que nadie esperara que íbamos a tener éxito tan rápido. Fue un éxito militar”, agregó.

Respuesta directa

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes están vigilando a la flota naval de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, incluido el portaaviones Gerald Ford, y aseguró que Teherán mantiene el control sobre el desenlace del conflicto.

"La Armada de EE.UU. se encuentra a más de 1.000 kilómetros de Irán, en el estrecho de Ormuz, y toda la infraestructura militar estadounidense en la región ha sido destruida", subrayó el vocero, destacando que el país persa "continúa la guerra con toda su fuerza" y que las Fuerzas Armadas están preparadas para "proteger el petróleo y la seguridad de la región".