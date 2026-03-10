Un trágico accidente vial se registró este lunes 9 de marzo, cerca de las 21 horas, en la localidad de Media Agua, en Sarmiento. Una mujer de 34 años falleció luego de un choque entre dos motocicletas, una de ellas estaba estacionada.

El siniestro ocurrió sobre Ruta 237, entre calles Búfano y Doncel, cuando una moto Cerro 150 de color rojo, en la que viajaba una pareja, impactó contra otra motocicleta que se encontraba estacionada.

Publicidad

Según las primeras informaciones, en la primera moto circulaban un hombre de apellido Córdoba, quien conducía el rodado, y una mujer de apellido Nievas de 34 años, quien viajaba como acompañante. Por motivos que aún se investigan y por la inmediatez del hecho, la moto en la que viajaba la pareja colisionó con una moto Motomel Blitz de 110cc de color rojo que estaba detenida sobre el costado sur de calle Doncel, donde se encontraba un hombre.

El violento choque se produjo en una zona de escasa iluminación, las autoridades investigan las causas.

Producto del fuerte impacto, los tres involucrados fueron trasladados al hospital, pero lamentablemente la mujer que viajaba como acompañante falleció en el Hospital Ventura Lloveras, donde había ingresado con graves heridas.

Publicidad

Personal policial de Comisaría 8° y funcionarios judiciales, en principio de la UFI Delitos Especiales, trabajan en el lugar para determinar cómo se produjo la colisión y establecer responsabilidades en el hecho.

Se aguarda más información respecto del estado de salud de los otros dos involucrados en el siniestro vial y las causas de muerte de la señora Nievas, de acuerdo a lo informado por altas fuentes policiales.