Con la intención de promocionar y fomentar la producción, venta y compra de material de lectura sanjuanina, la Dirección de Bibliotecas Populares, organismo que depende de la Secretaría de Cultura, lanzará la librería “Reyna Domínguez”, destinada a la venta de obras literarias y no literarias de autoría local. Aunque sin fecha de inauguración oficial establecida por el momento, el espacio físico ya está decidido, será en la esquina de Avenida Libertador y calle Sarmiento, donde funcionó la antigua Secretaría de Turismo.

Con el edificio renovado, la librería estatal funcionará allí compartiendo el espacio con una nueva sucursal del Mercado Artesanal Luisa Escudero. Por tal motivo, la DBP lanzó una convocatoria a los autores y editores locales para que puedan aportar sus obras en dicho espacio comercial.

La recepción del material se lleva a cabo en la sede del organismo. Para esto, las condiciones al momento de recibir los libros son; que estén en buen estado (sin roturas, mojados, manchas, etc.); solo deben ser obras literarias o de divulgación científica, por autores sanjuaninos; y que deben aceptarse 3 ejemplares por título.

“Este proyecto surge porque nos esforzamos mucho para que la literatura sanjuanina tenga su lugar y sea conocida. Sabemos que en las librerías comerciales conocidas de la provincia son escasos títulos que están a la venta, ni hablar de las grandes cadenas. Entonces, decidimos avanzar con esta propuesta, en la que será atendida por personal de la Secretaría de Cultura, que estará capacitado y formado para conocer especialmente las obras sanjuaninas. Y funcionará, además, en horario comercial de mañana y tarde. También se atenderá los días sábados”, dijo Federico Caballero, actual director del organismo estatal, para DIARIO HUARPE.

El material de colección que se busca exponer y vender en el local, tendrá temáticas y contenidos que se abarquen todos los géneros posibles que se producen en la provincia. Además, el nombre de la librería, no es al azar. Es en homenaje a la poetisa sanjuanina Reyna Domínguez, que fue una figura local importante en las letras contemporáneas para la provincia y para el país.

Una vez que se evalúe todo el material bibliográfico que se haya acumulado y su posterior tarea de inventario, la DBP evalúa abrir la librería en los próximos meses después de la participación provincial en la Feria del Libro de Buenos Aires.