En las últimas horas, se difundió un aviso que circuló rápidamente por redes sociales y por WhatsApp. Se trata de un afiche publicitario donde publica y anuncio de “Gran Cierre de Carnaval” en el Polideportivo de Pocito con fecha para el próximo 28 de marzo.

En el detalle de la publicación, se anuncia la llegada del músico cordobés Pelusa y Yuthiel, como figuras centrales del festival. Además, se indicaba al pie del aviso, los puntos de venta en distintas localidades para la adquisición de entradas.

Ante ello, DIARIO HUARPE intentó contactar a funcionarios del municipio para determinar la veracidad de dicha publicación.

Fuentes de la administración municipal ratificaron que dicha difusión es falsa y no “responde a ningún organismo interno de la municipalidad”.

De esta manera quedó desmentido que la Municipalidad de Pocito organice el evento. También se informó que en las próximas horas, se emitirá un comunicado oficial para despejar cualquier duda y advertir a la población en general que la comuna no está organizando un evento con entradas pagas de este tipo.

El aviso del espectáculo en cuestión tiene el logo del municipio y cuatro locales comerciales en los que se venden entradas, pero se confirmó que no hay pautado ningún concierto en el Polideportivo.