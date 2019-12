O presidente Fernández recepcionou Maradona na Casa Rosada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O presidente Alberto Fernández se reuniu na Casa de Governo com o treinador do clube Gimnasia e Esgrima de La Plata, Diego Maradona, o qual aproveitou sua visita para se aproximar ao histórico terraço, cumprimentar as pessoas que o aclamavam a gritos na Praça de Maio e renovar suas críticas contra Mauricio Macri.



"Neoliberalismo nunca mais. Voltamos. (Mauricio) Macri você vai ter que morar na Tailândia. Não voltam mais", disse Maradona falando do histórico terraço da Casa Rosada com uma réplica em miniatura da Copa do Mundo que ganhou em México de 1986.



A sós na sala presidencial, Fernández e Maradona conversaram sobre futebol, intercambiaram camisetas de Argentinos Juniors - do qual o presidente é torcedor- Gimnasia e Esgrima de La Plata e da Seleção Nacional.



Além disso, aprofundaram sobre o Conselho Federal Argentina contra a Fome, lançado oficialmente pelo Governo na semana passada, no qual o ex-jogador de futebol procuraria se envolver ativamente, segundo detalharam fontes governamentais.