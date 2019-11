Ocho de cada diez personas tienen síntomas de enfermedad venosa, alertan especialistas

Ocho de cada diez personas tienen síntomas de enfermedad venosa, que afecta en el 70% de los casos a mujeres, aunque "sólo uno de cada cuatro pacientes consulta al médico y se trata", alertaron hoy especialistas de la Fundación Favaloro.



Los médicos convocaron además a la comunidad a participar de la "Semana de detección de la enfermedad venosa", una campaña "gratuita y abierta" que se realizará entre el 19 y el 22 de este mes en avenida Belgrano 1746, Solís 461, Arenales 1658 y Luis Sáenz Peña 265, precisaron en un comunicado.



"Se estima que el 80%1 de la población mundial padece algún signo de la enfermedad venosa: arañitas vasculares, dolores o várices", señaló a Télam el doctor Oscar Gural Romero, jefe del servicio de Flebolinfología de la Fundación Favaloro.



El médico indicó que esa patología suele afectar más a las mujeres, que "presentan variables que no están en el hombre", como "variaciones hormonales, embarazos e ingesta de anticonceptivos".



"Todos esos factores hacen que aumente la incidencia que, actualmente, es de casi el 70% en mujeres y 30% en hombres", precisó el profesional.



Por su parte Marcelo Dándolo, miembro del servicio de Flebolinfología de la Fundación Favaloro, agregó que "la expresión de la enfermedad venosa crónica no es igual en todos los pacientes".



"Hay un estadio en donde no hay signos visibles y el paciente puede presentar síntomas como pesadez de piernas o cansancio, predominantemente vespertino. En otros, la enfermedad inicia con las famosas arañitas, y en algunos casos progresa a las várices, alteraciones cutáneas y úlceras", detalló el cirujano vascular.



Y continuó: "Algunos pacientes pueden presentar también hormigueo, prurito y edema vespertino, es decir, hinchazón a la última hora de la tarde fundamentalmente en los tobillos".



Consultado sobre los tratamientos disponibles, Dándolo explicó que "dependen del grado de complejidad del paciente".



"En todos los estadios de la enfermedad se indica tratamiento médico, venotónico y medias elásticas de compresión. Para el abordaje específico de várices de miembros inferiores o varicocele se utilizan otras técnicas, con muy buenos resultados", apuntó.



Para más información sobre las consultas con médicos y los horarios de atención durante la Semana de detección de la enfermedad venosa, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 4378-1200/1300/1400, completaron los organizadores.