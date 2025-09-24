San Juan será sede del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines masculino entre el 1 y el 5 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni. En esta edición, dos equipos locales serán protagonistas: Olimpia y Valenciano, que afrontarán el desafío internacional con la ilusión de competir ante los mejores del mundo en su propia tierra.

Nelson Raúl Pérez, presidente de Olimpia, explicó que el club viene trabajando desde el Sudamericano de 2023 en Colombia para llegar preparado a este momento. Bajo la dirección técnica de César “Chicho” Fraifer, el plantel se reforzó con la llegada de Federico Ortiz, con experiencia en Italia, aunque sufrió la salida de Tomás Escobar, quien emigró al hockey europeo antes de lo previsto.

Publicidad

El dirigente resaltó el armado de un equipo interdisciplinario con nutricionista, preparador físico y psicólogo deportivo, que sostiene la preparación de los jugadores. “Competir en San Juan no solo nos evita costos altos, también nos permite disfrutar este Mundial junto a nuestras familias”, expresó. Además, destacó el valor de la cantera y el estímulo que significa para los jóvenes poder disputar un torneo de esta magnitud en su provincia.

Por su parte, Jorge Guzmán, presidente de la subcomisión de hockey de Valenciano, señaló que el club se prepara “con mucha expectativa y responsabilidad”. El plantel sumó a Franco Gómez y Enzo Fernando De la Reta Españon, mientras continúa apostando al desarrollo de sus divisiones formativas. “Es una gran oportunidad para nuestras promesas. Queremos que los chicos crezcan, disfruten y sean felices”, manifestó.

Publicidad

Por último, ambos re presentantes de las instituciones coincidieron en que disputar el certamen en San Juan representa una ventaja económica y deportiva. Ya que, evitar los gastos de viajar al exterior les permite enfocarse en la competencia y en el orgullo de mostrar la calidad del hockey sanjuanino frente a rivales europeos de primer nivel.