El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, inauguró este lunes el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en La Chimbera, departamento 25 de Mayo. La obra implicó la refuncionalización y ampliación del antiguo edificio, con el objetivo de reforzar el acceso a servicios médicos en una de las zonas rurales de mayor crecimiento poblacional.

“Es una inauguración muy importante porque tiene que ver con descentralizar siempre la salud”, expresó el mandatario a DIARIO HUARPE, quien destacó que la nueva infraestructura permitirá que la comunidad cuente con especialidades como cardiología, ginecología y clínica médica. “Este centro deja atrás las tradicionales salitas barriales y se transforma en un espacio integral con un equipo técnico que atenderá a más de mil vecinos”, agregó.

Publicidad

El gobernador remarcó que la estrategia sanitaria busca consolidar una red de atención primaria en todo el territorio provincial. “Estamos convencidos de que cada semana debemos inaugurar un centro de salud en algún departamento, porque esto tiene un impacto directo en la vida de la gente”, señaló, en alusión a la planificación conjunta con el Ministerio de Salud Pública.

Orrego también hizo hincapié en la forma en que se financió la obra. “Todo lo que hacemos lo hacemos con fondos provinciales. Los sanjuaninos hacemos un gran sacrificio, ya que hoy administramos apenas un 60% de los recursos que tenía la gestión anterior”, afirmó.

Publicidad

En ese sentido, explicó que la Provincia debió suplir recortes de origen nacional. “Se discontinuaron las transferencias discrecionales, el Fondo de Incentivo Docente, programas de salud y distintas obras. Frente a esa realidad, administramos prioridades todos los días, y esas prioridades son claras: salud, seguridad y educación”, precisó.

Finalmente, el gobernador sostuvo que este tipo de obras apuntalan el desarrollo comunitario y mejoran la calidad de vida. “Cada inauguración reafirma nuestro compromiso de invertir en infraestructura que verdaderamente impacte en la vida cotidiana de los sanjuaninos”, concluyó.