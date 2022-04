OSSE se comprometió a trabajar con municipios para que la conexión de cloacas sea sin costo

Luego de que DIARIO HUARPE publicara que el 31% de los usuarios sanjuaninos (29.371) no están conectados a la red cloacal pese a que la obra pasa por la puerta de sus viviendas, desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) se comprometieron a intensificar los trabajos con los municipios para que la conexión sea a tasa cero, es decir, que no implique costo alguno para el particular en cuanto al acceso del servicio.

El dato fue aportado a este medio por el titular del organismo, Guillermo Sirerol. Entendió que esto es clave para avanzar con un saneamiento total de la provincia y efectivizar el objetivo final que tiene la conexión cloacal: mejorar la calidad de vida de las personas. El funcionario detalló que hubo avances con algunas comunas, pero no descarta profundizar esos lazos para acortar la brecha de los que todavía no se ven beneficiados.

Sirerol relató que el plan de trabajo cambió a principios del 2020. Comentó que los datos reflejados no resultan ser una novedad para el organismo debido a que en ese entonces ellos marcaron esta carencia que existía. Sin embargo, explicó que pidió a su equipo auditar nuevamente estos números publicados para saber de qué manera avanzar para que más vecinos gocen de las cloacas.

El funcionario detalló que una vez que finalizaban la conexión principal notaban que pasaba mucho tiempo para que el usuario se conectara. Por eso, desde hace dos años empezaron a colocar una cámara de inspección junto con la cañería matriz para que el vecino se anexara al ramal que pasaba por la calle. Esto modificó la dinámica de trabajo, ya que antiguamente los operarios cavaban aproximadamente un pozo de un metro, pero ahora lo extendieron hasta tres para dejar, al menos, este elemento en la puerta de cada vivienda, permitiéndoles así el acceso a los particulares.

El experto precisó que hay varias aristas a analizar. Una de esas es la construcción de las casas lo que hace que, en la mayoría de los casos, las mismas tengan la cámara séptica en el fondo. Esto insume más costos a la hora de la conexión debido a que los caños tienen que atravesar todo el terreno. El funcionario contó que la colocación de estas cámaras se hace con financiamiento nacional. Además, indicó que esta problemática no tan solo sucede en la provincia, sino en el resto del país.

El trabajo con los municipios se dará sobre el acceso al servicio. Esto garantizará que la excavación, la rotura hasta la instalación de la cámara de inspección sea sin costo, es decir, totalmente gratuito. El vecino que desee conectar su casa a la red principal deberá iniciar un expediente por el organismo para ejecutar esa tarea.

Sirerol sostuvo que generó preocupación en la repartición que conduce, pero no en el aspecto económico, sino medioambiental. El presidente aseguró que trabajan para cuidar las napas subterráneas y por eso cree fundamental que el vecino se conecte. La aclaración no es menor debido a que cuando se inaugura una obra de cloacas viene devengado en la boleta, indistintamente si el vecino goza o no del beneficio.

76%

Es el porcentaje de obras cloacales esparcidas por la provincia.

90%

Es el anhelo de conexión que quieren lograr desde OSSE.

Dato

Rawson y Chimbas son los departamentos que menos vecinos tienen conectado a la red cloacal. El primero tiene 8.944 particulares que no iniciaron su obra para anexarse al caño matriz, mientras que en el segundo hay 5.472.