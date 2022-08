Un nuevo caso de sextorsión a una sanjuanina salió a la luz tras la nota de DIARIO HUARPE. Esta vez la víctima fue una joven de 23 años oriunda del departamento Jáchal. Se trata de Ángela Balmaceda, quien se contactó con esta redacción para dar a conocer su caso.

La chica comentó que decidió hablar luego de conocer el caso de Yaz Funes, una chica de Pocito a la que le hackearon su cuenta de Instagram y estafaron a sus contactos con la venta de contenido sexual. Sin embargo, su caso ocurrió antes, el viernes 29 de julio.

Ángela explicó que sufrió la misma situación que la joven pocitana: una propuesta de canje por parte de una página que supuestamente vendía pijamas. La joven siguió los pasos que le indicaban para recibir la mercadería a la que debía hacerle publicidad. De esta manera cayó en la trampa y robaron su cuenta de Instagram. Durante un par de horas, los ciberdelincuentes estafaron a varios de sus contactos a quienes les ofrecían contenido sexual a cambio de transferencias.

Con estos mensajes estafaban a los contactos de la joven

“Siento una culpa muy grande. Yo sé que no tendría que tenerla, pero es una culpa que siento porque la gente sale y juzga y más porque hubo muchas personas estafadas”, comentó la damnificada.

“Me pasó lo mismo que a esa chica. Me escribió la misma página que a ella, la de los pijamas (_fabuspring) y me pidió lo mismo. Una cae porque es una página que vende pijamas, pantuflas. No me pareció nada malo”, dijo la chica. A su vez, aclaró que era la primera vez que aceptaba hacer un “canje” y anteriormente no había aceptado ese tipo de propuestas por temor y desconfianza.