El caso de la menor que fue prostituida por su tía tuvo un nuevo capítulo en la Justicia de San Juan, este jueves por la mañana. La defensa de la mujer condenada a 14 años de prisión presentó un hábeas corpus que fue rechazado por el juez de Garantías, Rodolfo Javier Figuerola.

Aunque se pretendía plantear una serie de irregularidades en el Servicio Penitenciario con respecto al abordaje del embarazo de la mujer condenada, la autoridad negó el pedido. En una audiencia poco común, Carla Manini, abogada defensora de la mujer de V.G.A., insistió con la prisión domiciliaria y el traslado de su clienta debido al embarazo de riesgo que está atravesando.

Sin embargo, el juez descartó el planteo. Durante la audiencia solo participó el juez y la parte defensora, se expuso el caso y el juez resolvió tras analizar un informe enviado por el Servicio Penitenciario. Incluso el jefe de área de Sanidad y el subjefe relataron al magistrado como viene siendo atendida la mujer dentro de la unidad carcelaria donde está detenida.

Aunque la abogada sostenía que el trato que recibía su defendida no era adecuado, el juez valoró el informe carcelario que contradecía su postura. El informe señalaba que la mujer siempre fue atendida por profesionales médicos y que se suspendió su medicación psiquiátrica debido a su embarazo. Además, se constató que no era necesario trasladarla a un domicilio particular.

A pesar de los intentos de la defensa, el juez no encontró argumentos suficientes para conceder la prisión domiciliaria. De este modo, la decisión ahora quedará en manos de la jueza Lidia Reverendo, quien había recibido el pedido de prisión domiciliaria el pasado jueves en una audiencia de trámites de ejecución.

