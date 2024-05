Por primera vez, a 7 meses del accidente que causó la muerte de Lucía Rubiño, Claudia Grynszpan, exministra de Turismo y Cultura, rompió el silencio sobre los minutos posteriores a la tragedia. En una entrevista radial, la exfuncionaria de Uñac expresó su conmoción y pidió justicia por lo sucedido.

Según su relato en el programa Demasiada Información de radio Sarmiento, aquella noche recibió una llamada de su hija pidiendo ayuda y diciendo que Lucía había sido atropellada por unos autos. Grynszpan llegó de inmediato al lugar y encontró a Lucía consciente, atrapada entre la pared y el auto. En ese sentido, aseveró que permaneció a su lado hasta que llegaron la ambulancia y los bomberos.

Publicidad

Durante ese tiempo, Grynszpan se comunicó con la madre de Lucía para informarle sobre lo que estaba sucediendo. Además, mencionó que la joven bailarina pudo hablar con su madre antes de ser trasladada en la ambulancia.

“Llegó la ambulancia y Bomberos, mientras me comunicaba con Belén y le decía lo que iba pasando, que la iba a acompañar hasta que nos alcanzara. Corté con Belén, diciéndole que le avisaba cuando fuera en la ambulancia y algo me iluminó y volví a llamarla. Lucía pudo hablar con ella. Era una hija para mí. Siento que Lucía se merece sonrisas y también nuestras lágrimas”, expresó.

Grynszpan describió a Lucía como una hija para ella y expresó que siente que Lucía merece sonrisas y lágrimas. También manifestó su apoyo al pedido de justicia de la familia, que busca conocer la verdad sobre lo ocurrido.

Lucía fue atropellada por el Renault Sandero que manejaba un menor de edad. Imagen de archivo.

Posible denuncia por falso testimonio

En relación con las acusaciones de falso testimonio, Grynszpan afirmó que en la noche de la tragedia se levantó sola y temblando después del accidente y le escribió a su hija preguntándole si estaba bien. En ese momento, su hija la llamó. En cuanta a su declaración ante la Justicia, la exfuncionaria dijo llegó al lugar del accidente después de que este ya hubiera ocurrido y no presenció el choque.

Según su relato, ella solo comentó lo que otros le contaron, no solo su hija. Grynszpan aseguró que está tranquila y que no busca represalias ni venganza, sino que los chicos y la familia de Lucia buscan conocer la verdad. "Cuando yo llegué ya había pasado. Yo no vi una picada, solo relaté lo que otros me contaron, no solamente mi hija", afirmó. Cabe destacar que Nasser Uzair, abogado del menor acusado de atropellar y matar a Lucía Rubiño adelantó que el joven imputado denunciará a la exfuncionaria de Uñac por falso testimonio.

Publicidad