Palito Ortega volvió a generar preocupación por su salud. La presentación que iba a dar este sábado 8 en Paraná fue cancelada. Originalmente, este show estaba programado para el 12 de octubre. En aquella oportunidad, la presentación fue reprogramada para este fin de semana, pero su salud, una vez más, le jugó una mala pasada. Ya se avisó que no habrá una nueva fecha y que el valor de las entradas será devuelto por el mismo medio por el cual fueron adquiridas.

Ante la cancelación, quien habló del tema fue su hija, Julieta Ortega. La actriz explicó que su padre aún no está en condiciones de regresar a los escenarios. Julieta contó que “No, no volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”. Según sus palabras, la productora se ‘jugó’ con una fecha sin saber cómo iba a estar el artista.

La afección que está viviendo Ortega tiene que ver con el herpes Zóster, una enfermedad que padece desde hace poco más de un mes y de la cual no logra recuperarse. Julieta le contó a Teleshow que Palito “Ya está bien...de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido”.

En su momento, el propio Palito Ortega había hablado del tema con Juan Alberto Mateyko, y explicó: “Estoy medio cachuzo pero bueno, qué se le va a hacer. Me agarró una cosa rara que me molesta la cara, me duele un poco”.