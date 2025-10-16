Pampita Ardohain se refirió al futuro del ciclo Los 8 Escalones del Millón, del cual se animó a ocupar el lugar de Guido Kaczka. Con su habitual sinceridad, la modelo se refirió a los posibles cambios en El Trece y no descartó la posibilidad de cerrar una etapa dentro del programa.

Durante una entrevista con Los Profesionales de Siempre, Pampita dio detalles sobre este nuevo desafío televisivo. “Increíble lo que pasa en un año, por lo menos en mi vida pasa de todo”, reconoció. La conductora hizo un balance positivo de su experiencia, que ya se ha convertido en un clásico de la televisión argentina.

“Terminé el año haciendo Los 8 Escalones, que no lo hubiera imaginado jamás, así que para mí fue una oportunidad hermosa y lo disfruté mucho”, expresó con emoción. En ese sentido, la presentadora destacó cuánto creció profesionalmente desde que asumió el rol: “Aprendí mucho porque siempre cada día que uno está en la tele aprende”, aseguró.

Consultada por los rumores que indican que el programa podría terminar a fin de año, Pampita fue prudente. Aclaró que aún no hay ninguna decisión oficial sobre el destino del ciclo que lleva años al aire.

“No sabemos todavía cuándo, eso no lo sabe ni el canal”, sostuvo. La artista agregó que esa decisión “no está definido, así que no lo sabemos”.

A pesar de la incertidumbre, la modelo remarcó que están a disposición del canal. “Seguimos grabando hasta que nos digan ‘bueno chicos, ya está’”, explicó. Y aseguró que “estamos a disposición para todo lo que necesiten, y si el día de mañana quieren poner Los 8 Escalones, todos estamos de vuelta a disposición”.

Para concluir, la conductora resaltó el valor educativo del formato. Afirmó que a ella le encanta hacer un programa que “valora el saber, la cultura, el aprender”.