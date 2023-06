Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la nación que inhabilitó a Sergio Uñac a ser candidato a gobernador, el legislador Walberto Allende expresó que “la decisión es totalmente política y se buscó perjudicar al peronismo provincial”.

El dirigente del PJ le dijo a DIARIO HUARPE que “esto deja a las claras que se logró el cometido de Juntos por el Cambio y que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la nación es netamente político. Esto claro, ya que nos inhabilitaron al candidato más fuerte que teníamos de cara a las elecciones ejecutivas”.

El diputado nacional se metió de lleno en lo que viene a partir de ahora con respecto al armado de la fórmula de la subagrupación Vamos San Juan, y afirmó que “en estos momentos es cuándo más unidos debemos estar para poner en marcha los mecanismos necesarios para tener al mejor reemplazante”.

Sobre esto último, el nuevejulino no dudó en decir que “Sergio Uñac es el que tiene el rol primordial para señalar a su reemplazante en la fórmula, sobre todo porque es el presidente del Partido Justicialista. Pero no me cabe duda que buscará el consenso de todos para que nadie tenga dudas”.

Sobre el elegido para ocupar el cargo de gobernador en la fórmula, Walberto Allende señaló que “Rubén Uñac es un muy buen candidato con una vasta experiencia política para hacerse de esta situación”.