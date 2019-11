Para el gobierno algunos "privilegian el alineamiento con un sector político y no con el país"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro dijo hoy que algunos "privilegian el alineamiento con un sector político y no con el país", repitió que el Gobierno fue víctima de paros políticos de los gremios docentes y anticipó que habrá más medidas de fuerza del mismo tenor en los cuatros distritos que gobierna Cambiemos.



"Yo les dejo una profecía: Así como durante cuatro años dije que los paros que se le hacían a la gobernadora (María Eugenia) Vidal y el presidente (Mauricio) Macri en materia educativa eran políticos, ustedes van a ver a partir de ahora paros posiblemente en la Ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, en Mendoza y en Corrientes pero en ninguna otra jurisdicción", sostuvo el funcionario.



"Cuando comparen los salarios se van a dar cuenta que los paros son políticos", agregó quien fuera candidato a intendente de La Matanza por la lista de Juntos por el Cambio, refiriéndose al reclamo docente.



En rueda de prensa, al finalizar la reunión de Gabinete que hoy encabezó el presidente Macri, Finocchiaro fue consultado sobre las declaraciones de distintos dirigentes gremiales que adelantaron que no reclamarán bono navideño o aumento salarial, ni efectuarán paros en lo inmediato al gobierno entrante.



"Siempre nos va a parecer bien que haya diálogo y haya consensos", aclaró el funcionario, sin embargo consideró que a veces se busca "privilegiar el alineamiento con un sector político y no con el país".



"Yo creo que al país hay que ayudarlo siempre" dijo el ministro, agregó que si la situación "era tan crítica" que no permitía hacer reclamos, "podríamos haber trabajado en ese consenso hace un mes, o hace un año".



Consultado sobre el paro docente que hoy se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, consideró que "es raro que haya un paro en la jurisdicción donde Cambiemos ganó con el 55% de los votos a pocos días de la elección", y ante una pregunta definió como "raro", algo "que causa extrañeza o asombro".



Asimismo, consideró que si el presidente electo Alberto Fernández se comprometió con los gremios docentes a una discusión paritaria nacional, "que mande al Congreso una proyecto de ley de paritarias, porque no es eso lo que dice la ley Nacional de Educación".



En ese sentido consideró que una discusión de esas características "va ser rarísimo, porque va a ser una paritaria donde quienes no pagan los salarios (por la Nación) definen cuánto deben ganar aquellos cuyos sueldos son pagados por las provincias".



"En la provincia (de Buenos Aires) hay ley de paritaria docente, en la Ciudad de Buenos Aires hay una mesa de acuerdo salarial, no hay ley de paritarias, y en la Nación nunca hubo. Al contrario, lo que hizo el presidente Macri fue poner el valor el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional", expresó sobre el tema.



"Hoy los gremios se sientan en la mesa con nosotros, CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación) no ha querido sentarse. Es una decisión de CTERA", concluyó.