Este martes se daba la continuidad de la negociación paritaria de los docentes de San Juan y se esperaba que fuese ya la última, para cerrar y acordar. Los sindicatos de UDAP, UDA y AMET, junto al Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Hacienda y Educación habían acercado posiciones y todo indicaba que se iba a firmar en conformidad, pero a último momento, y por un problema gremial interno, UDAP se dio vuelta y definió el rechazo la propuesta. "Me debo a mis afiliados", dijo la secretaria general del sindicato con mayor representativa de la provincia, Patricia Quiroga.

Los representantes de los tres gremios se mostraron satisfechos con el nuevo ofrecimiento de Gobierno y bajaron la propuesta a las bases. Todo indicaba que este martes se iba a dar conformidad al acuerdo, algo que incluso el mismo Lucio Vázquez, secretario general de UDA, admitió: "Esperemos que sea la última. Ya llegamos con esta nueve reuniones. Venimos en lo posible a leer el acta, estar de acuerdo en todo lo que habíamos convenido, que sea transcrito lo cual quedó establecido el día de ayer, y poder llevar el alta definitiva de este acuerdo".

Sin embargo, el problema surgió cuando arribo la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga. En un principio trascendió que las bases habían aceptado a duras penas, pero esto, a pocos metros de entrar a la reunión, cambió. ¿Qué sucedió? En un principio, los cómputos marcaban que había un rechazo mayoritario, alrededor de un 60%, dato aportado por el secretario adjunto, pero ahí estaban incluidos los afiliados y no afiliados. Decidieron entonces filtrar la lista por afiliados y en ese porcentual, la afirmativa a la propuesta salarial ganaba.

Pero esto fue el principio del problema, según Quiroga. "Resulta que hoy, cuando estuvimos en el plenario, decidimos ver si únicamente íbamos a contar solamente a los afiliados o también a los no afiliados. Por amplia mayoría salió que únicamente los afiliados. A todo esto nos habíamos quedado con lo que habíamos dicho acá, que ganaba la propuesta de afiliados, y ya habíamos aceptado la propuesta. Entonces, directamente se acerca la secretaria gremial, que estuvo desde un primer momento, pero no se había acercado hasta la mesa, a decirnos que estaba erróneo lo que estábamos diciendo, que no habían aceptado los afiliados", relató.

Tras esto, el plenario facultó a Quiroga para que tomase la decisión que considerara más oportuna. En ese sentido, sentenció: "Yo me debo a mis afiliados. Entonces está decidido", con relación al rechazo de la propuesta de las autoridades del Gobierno local.

Quiroga se mostró ofuscada por lo sucedido y afirmó tajantemente: "Ahora quiero que quede algo bien en claro. Que gracias a esto, o sea, lo que ha sucedido, no gracias, sino penosamente, únicamente nuestros docentes van a recibir nada más que el 15% al básico. Y no todos los ítems que habíamos logrado". Aclaró que el A56 y el E66 quedaban como estaban y que el ítem que agregaron en las reuniones, en palabras de la gremalista, "se perdió".

La negociación paritaria continuará en esta jornada, aunque es una incógnita lo que pueda suceder, ya que desde Hacienda habían marcado que esta sería el último encuentro paritario. A la mesa paritaria llegaron las ministras de Hacienda, Marisa López, y de Educación, Cecilia Trincado, quienes se anoticiaron en el lugar sobre la decisión de UDAP.

La propuesta

La reunión anterior se puso sobre la mesa la propuesta inicial, la cual consiste en un aumento del 15% en agosto y elevar a $200.000 el salario básico (hasta dos cargos), y continuarían en pie los puntos A56 y E66. La novedad es que a ese ofrecimiento, sumaron una mejora en el adicional no remunerativo y bonificable, por antigüedad, pasando de 35 a 37 puntos. Dependiendo la antigüedad del docente, ese monto podría ir desde los $7.538 para quienes recién comiencen en la docencia, hasta los $20.354 para quienes ejerzan hace 34 años o más.

