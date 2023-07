Este viernes comenzaron a circular algunos rumores sobre un llamado que la ministra de Hacienda y Finanzas de San Juan, Marisa López, le habría hecho al actual secretario de Hacienda del municipio de Santa Lucía, Roberto Gutiérrez. La hipótesis era que el funcionario, muy cercano al gobernador electo Marcelo Orrego, sería el elegido para presidir esta cartera a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, López aseguró a DIARIO HUARPE que se trató de una comunicación meramente institucional, aunque sí quedó a disposición en el caso de que sea él el próximo ministro.

Es sabido que Gutiérrez es un funcionario de principal confianza de Orrego, por lo que las especulaciones sobre que sería él quien cubra el puesto de López a partir de diciembre no tardaron en llegar. En este contexto fue que sucedió el llamado entre ambos dirigentes.

Publicidad

En este marco, López reconoció la comunicación, aunque negó que haya sido porque tenga la información de que sea Gutiérrez el próximo ministro de Hacienda.

“Yo le he llamado al doctor Roberto Gutiérrez porque nosotros tenemos una relación institucional como con todos los secretarios de Hacienda. La misma relación que tenemos asiduamente desde que empezamos a trabajar arduamente en lo que fue la Ley de Coparticipación Municipal. Le he dicho que estoy a disposición en cuanto necesiten, pero en honor a la relación institucional que mantenemos hace muchos años. No hay nada concreto”, indicó la ministra al respecto.