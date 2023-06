El fracaso en la conciliación celebrada en la tarde de este lunes para tratar de evitar el paro de colectivos llevó a que las autoridades de UTA confirmaran un nuevo paro para este martes 13 de junio. En la provincia, la medida fue informada por el secretario general, Héctor Maldonado, y desde Gobierno aseguraron que los pasajeros del transporte público se van a ver afectados, a pesar de que “San Juan está al día con los subsidios”.

“El paro es nacional. San Juan, a través del Gobierno, está al día con los subsidios para mantener el servicio de colectivos. Esto es una decisión nacional porque hay provincias que no están poniendo el dinero necesario o que les exige el gremio de los colectiveros”, aseguró a DIARIO HUARPE, el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendariz.

“Más allá de que aquí no se les adeuda nada a los choferes, esto es una medida nacional tomada en Buenos Aires y San Juan se va a ver afectado, pese al esfuerzo que se hace mes a mes porque no se llegó a un acuerdo en la paritaria. San Juan está al día, está bien y no se debe nada. Se está cumpliendo en tiempo y forma”, agrego el funcionario provincial.

Al mismo tiempo, explicó que Nación le está debiendo a la Provincia desde hace dos meses, pero eso no fue un impedimento para que las empresas de colectivos y sus choferes pudieran cobrar de la manera correcta. Cabe destacar que las autoridades locales del gremio en la provincia habían informado que se sumaban a la medida de fuerza convocada a nivel nacional.

“Comunicamos un cese de actividades a partir de las 00 horas del día martes 13 de junio, por el lapso de 24 horas, medida que responsabilizamos por todos los perjuicios ocasionados a la los representantes de FATAP”, aseguraron.

La medida de fuerza surge porque la UTA busca elevar el básico retroactivo de abril a un valor de $262.000 junto a la liquidación de una suma fija no remunerativa y por única vez de $32.000. En tanto, desde mayo, garantizar ingresos por $284.000 y junio a $320.000. Además, para los posteriores 90 días, se piden pisos salariales con un básico en julio de $348.800, en agosto se elevaría a $380.192 y en septiembre esperan llegar a $414.409.