Los vecinos de Ezeiza fueron sobresaltados por una serie de explosiones que desencadenaron un incendio masivo en el Polo Industrial Spegazzini, donde se ubica una fábrica de productos químicos. El cantante Paz Martínez, quien reside a pocas cuadras del lugar, relató de cerca cómo vivió este "hecho realmente de terror".

Paz Martínez, que vive con su mujer en el club privado El Ombú en Tristán Suárez, a solo diez cuadras del siniestro, contó que la explosión inicial fue demoledora. El artista, exaltado por la situación, afirmó: "Nunca en mi vida escuché una explosión como la que escuchamos. Fue demoledora, pensamos que se nos caía la casa encima. Fue realmente de terror".

Martínez describió cómo las explosiones interrumpieron la calma de la noche. Debido a la estructura de su casa, con paredes muy altas y mucho vidrio, él y su mujer temieron que "se les caían todos los vidrios encima". Rápidamente salieron a la calle, donde junto a otros vecinos, observaron a lo lejos "una nube impresionante".

El cantante detalló que, basándose en lo que escuchó en los noticieros, la nube era tóxica, y recibieron la instrucción de quedarse adentro, cerrar todas las puertas y ventanas. Además, indicó que algunos vecinos sufrieron daños: "Acá hay vecinos que se le volaron las ventanas, se le rompieron los vidrios". El incendio fue catalogado por el artista como "dantesco", con flamas que alcanzaron entre veinte y treinta metros de altura. Mencionó que una de las fábricas ya no existe, calificándolo de "cosa pavorosa, lamentablemente".