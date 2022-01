Pedirán declarar a San Juan como zona cálida tomando como antecedente la ola de calor pasada

Cuando el Congreso de la Nación declaró San Juan junto con otras provincias como zona fría, los usuarios de gas de la provincia recibieron descuentos muy importantes en el costo del servicio. La apuesta de los diputados provinciales es repetir este logro y que reconozcan las condiciones de zona cálida de la provincia, debido a las altas temperaturas que se viven en verano.

Pero esta campaña no avanzó tan rápido como la anterior y Walberto Allende, que fue promotor del proyecto anterior, aseguró que todavía no tienen una respuesta concreta. “Un poco la respuesta a la zona cálida estaba en el presupuesto que no se aprobó”, lamentó el sanjuanino, aunque aclaró que seguirán insistiendo. “Se han presentado, además del mío, proyectos de otros diputados de otras provincia”, sumó.

En su momento la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Zona Fría con la mayoría del oficialismo y el apoyo de Máximo Kirchner como presidente del bloque. En la actualidad esa mayoría ya no existe y la negociación con la oposición será difícil, ya que en su momento no votaron a favor de una reducción de las tarifas del gas.

Pero Allende aseguró que utilizarán también como estrategia lo que sucedió en la segunda semana de enero en todo el país. Es que durante la ola de calor sin precedentes, que duró una semana, San Juan fue la provincia más caliente casi todos los días. En el pico el Servicio Meteorológico Nacional registró un pico de más de 44º en la provincia.

Estos datos, sumados a que históricamente la provincia registra temperaturas muy altas en verano podrían servir para agilizar un debate que haga que los sanjuaninos paguen por la electricidad un precio menor. La mayor dificultad es que mientras existía una normativa que preveía la zona fría, pero no sucede lo mismo con cálida.

Cannabis medicinal, el proyecto que tendría más chances

Mientras la discusión por la zona cálida va más lento, otro proyecto de ley que impacta directamente en la provincia podría avanzar. Se trata de la ley de producción industrial de cannabis medicinal, que podría ingresar en la próxima sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación.

La normativa tiene media sanción de Senadores y espera por el Ok de la Cámara baja. Según Allende, en este caso “contamos con el apoyo también de Juntos por el Cambio, porque hay provincias con gobiernos de ellos como Jujuy que tienen interés en esta industria. A esto se suma que Matías Kulfas, ministro de Producción de la Nación, dijo recientemente que era un proyecto prioritario para las sesiones extraordinarias.

En San Juan la sanción de la ley es algo esperado hace tiempo. En la actualidad hay seis empresas en actividad produciendo cannabis para investigación en Sarmiento que, si se aprueba la ley, podrían dar el salto y empezar a hacer aceites para exportación.