Vecinos del Barrio Kennedy en Santa Lucía denunciaron ante DIARIO HUARPE la existencia de pozos profundos en inmediaciones de las acequias del barrio. Solo unos pocos han sido tapados con un pedazo de un pesado carretel de cableado, el resto permanecen abiertos, lo que ha despertado la inquietud de los vecinos, ya que, según ellos, es peligroso para los niños como para los más adultos del vecindario.

Todos están tapados de manera desprolija. Foto: Diario Huarpe / Sergio Leiva.

Vecinos comentaron que desconocen la situación, es decir, no saben por qué se han hecho estos pozos y que llevan más de dos meses sin ser trabajados. Además, explicaron que las tapas que utilizaron para cubrirlos han sido robadas, la mayoría, por personas ajenas al barrio Kennedy.

“Nadie nos dijo nada, pusieron las tapas y no volvieron nunca más. Si no vienen los vamos a tapar, es un peligro porque los niños juegan acá”, dijo Enrique Pereyra, vecino del barrio Kennedy.

Todo parecería indicar que se trataría de alguna obra que tiene que ver con el cableado o el alumbrado público, ya que los pozos, casualmente, se han realizado al costado de cada pilar o poste que sostiene alguna farola o los cables del barrio.

Los pozos son profundos y ponen en riesgo la integridad de los vecinos. Foto: Diario Huarpe / Sergio Leiva.

Por otro lado, los vecinos temen que los postes se caigan ante la presencia de un fuerte viento o cualquier motivo externo, por el hecho de que los pozos realizados están muy cerca de la base de los pilares que sostienen el cableado.

Los vecinos están desconcertados porque no saben a quién corresponde la obra, por lo que no pueden hacer el reclamo. Algunos han decidido señalizar los pozos como han podido, en algunas veredas del barrio Kennedy hay ramas que sirven para alertar a los peatones. En otros casos, algunos han pensado en volverlos a tapar por sus propios medios porque hace más de 60 que no tienen respuesta.

Algunos vecinos decidieron tapar con ramas los pozos. Foto: Diario Huarpe / Sergio Leiva.

Bache

El bache del barrio fue señalizado por el municipio pero no solucionado. Foto: Diario Huarpe / Sergio Leiva.

En la esquina de Boulonge Sur Mer y Dorrego, inmediaciones del barrio Kennedy, se ha producido un bache que fue escrachado por DIARIO HUARPE en su sección de ¡Escrache al Bache!. En esta sección se busca que los vecinos denuncien las roturas que se producen en las calles de San Juan y de esta manera que los municipios pongan manos a la obra y puedan solucionarlo.

Así estaba el bache del barrio Kennedy. Foto: Diario Huarpe

Sin embargo, Enrique Pereyra, mencionó que han venido desde el obrador municipal, pero que lo han roto más. Según él, un camión atmosférico ha purgado los residuos cloacales, han dejado la calle rota y han puesto un cartel en forma de “disfraz”.