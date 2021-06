Peñarol volvió a empatar 3 a 3, esta vez ante Sansinena

En la vuelta del fútbol, Peñarol volvió a empatar, la particularidad es que lo hizo otra vez por 3 a 3 como en su último partido frente a Desamparados antes del confinamiento. En esta oportunidad lo hizo ante Sansinena de Gral Cerri de Bahía Blanca en el cierre de la 7º fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

El equipo sanjuanino comenzó ganando desde el vestuario prácticamente, ya que al minuto de juego el árbitro cobró penal a su favor y el encargado de cambiarlo por gol fue su figura Leandro Espejo. El partido comenzó favorable para el Bohemio, quien hizo de local en el estadio San Juan Del Bicentenario, que todavía se lo vio vestido de gala tras haber albergado la final del fútbol argentino con la consagración de Colón de Santa Fe el viernes pasado.

Pero Sansinena no se quedó a pesar del gol tempranero, sino que reaccionó rápido y llegó a la igualdad a los 7 minutos por intermedio de Emanuel Tamalet. Pero dicha reacción de la visita se vio reflejada poco después, porque a los 13 minutos, apareció Gonzalo Achares para desnivelar el resultado y poner arriba a los bahienses por 2 a 1.

El conjunto dirigido por Salvador Mónaco se lo notó maniatado por saber que lo había comenzado ganando y en poco tiempo se lo dieron vuelta. Algo similar le había sucedido ante Desamparados en la fecha anterior, cuando el Bohemio lo ganaba 2 a 0, Sportivo se lo dio vuelta y finalmente lo terminaron empatando 3 a 3.

Antes del final de la primera parte, el equipo que estaba ganando el partido, se quedó con un hombre menos por una fuerte entrada de Agustín Osinaga sobre un jugador Bohemio y se tuvo que ir a las duchas antes de tiempo. Peñarol no lo pudo aprovechar y se fueron al descanso con Sansinena arriba 2 a 1.

En el complemento, apareció otra actitud en Peñarol y salió a comérselo crudo al visitante, porque a los 14 minutos Eloy Rodríguez marcó un golazo de tiro libre alcanzando la igualdad y 5 minutos después, Julio Montero marcó el tercero para reflejar la reacción que tuvo el conjunto sanjuanino que lo estaba dando vuelta y soñaba con la victoria.

Peñarol pudo haber marcado el cuarto gol en un par de oportunidades muy claras, con Espejo primero que se lo tapó el arquero y luego un remate de Chiquichano que reventó el travesaño, pero la pelota no quiso ingresar.

Y las situaciones que desperdicias en un arco, se sufren en el propio y, así fue que a los 29 minutos Sansinena puso el empate 3 a 3 por intermedio de Octavio Bianchi. Un minuto después, Peñarol se quedó con un hombre menos por la expulsión de Nelson Da Silva.

En los minutos finales, la visita pudo llevarse la victoria, pero la buena tarde de Carlos Biasoti, que en este juego cumplía 150 presentaciones con la camiseta de Peñarol, lo salvó al equipo.

Finalmente fue empate, repartieron puntos y al Bohemio no le sirve demasiado teniendo en cuenta que no puede sumar de a tres en condición de local y, además queda la preocupación de no poder aguantar los resultados.

En el otro partido que cerraba la fecha, el líder Cipolletti venció como local a Ferro de Pico por 3 a 1 y mira a todos desde arriba. En la próxima fecha, Peñarol tendrá que visitar a Juventud Unida de San Luis.

POSICIONES

1-Cipolletti 19

2-Dep. Madryn 18

3-Sol de Mayo 13

4-Desamparados 12

5-Independiente CH 12

6-Huracán LH 10

7-Juv. Unida SL 10

8-Villa Mitre 10

9-Olimpo 10

10-Bolivar 10

11-Ferro Pico 8

12-Sansinena 8

13-Peñarol 7

14-Camioneros 4

15-Otamendi 3

16-Estudiantes SL 1