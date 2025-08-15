Un siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde en Santa Lucía alarmó a vecinos y transeúntes, aunque afortunadamente no dejó víctimas de gravedad. El hecho tuvo lugar en la intersección de calle Colón y Cordillera de los Andes, en Santa Lucía, cuando un camión que circulaba de sur a norte embistió de frente a una carreta traccionada a sangre que, en sentido contrario, había ingresado de manera repentina a la calzada.

El tránsito debió ser interrumpido. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Según fuentes policiales dijeron a DIARIO HUARPE, el menor de 4 años viajaba en la carreta junto a su tío, identificado como Alejandro Álvarez, de 33 años. El hombre se detuvo en un kiosco para comprarle algo a su sobrino, dejándolo a la espera en el vehículo. En ese momento, el caballo se asustó por las luces y el ruido de otros vehículos que pasaban, lo que provocó que avanzara hacia el centro de la calle, cruzándose en la trayectoria del camión.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El impacto provocó que tanto el animal como el niño terminaran lesionados. El menor sufrió golpes y heridas en su mano derecha, por lo que fue trasladado al Hospital Rawson para su evaluación médica. Las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El conductor del camión no presentó lesiones de consideración, y su vehículo tampoco sufrió daños importantes. En cuanto al caballo, solo registró heridas superficiales y no corre riesgo de vida.