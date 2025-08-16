El Club Sportivo Desamparados vive por estas horas una nuevo destino para la conducción del centenario equipo de fútbol sanjuanino. Este viernes 15 de agosto se vivió una trascendental noche de elecciones para definir el futuro institucional. Con más de 250 socios habilitados, se llevan adelante las votaciones de nuevas autoridades. Los resultados estarían recién para la madrugada de este sábado 16 según los pronosticos.

Los socios que podían votar fueron alrdededor de 262. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Según informó la Junta Fiscalizadora en un comunicado oficial emitido este jueves, ambas listas presentadas cumplieron con los requisitos y quedaron formalmente habilitadas para competir. El orden del día incluye la lectura del acta anterior, la aprobación de la memoria anual, la revisión de inventario y balance, y finalmente la renovación de autoridades

La propuesta de Sassul cuenta con el apoyo de ídolos de la institución, como Lucas Ceballos, Manuel Guirado y Silvio Prieto. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Por un lado, la lista “Todos por Desamparados” propone a Nélson López como presidente y a Germán Chovez como vicepresidente. Conocido por su trayectoria en la función pública y su vínculo con el fútbol local, López aseguró que su principal objetivo será lograr unidad interna y transparencia en la gestión. Además, adelantó que en un plazo de dos a tres meses buscará un ordenamiento administrativo y financiero, convencido de que es la base para recuperar la confianza de los socios.

El presidente del club, Augusto "Tato" Pérez, brindó su última asamblea. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

En la vereda opuesta se encuentra la lista “Más Verde”, encabezada por el psicólogo Martín Sassul, de 35 años, acompañado por Raúl Sánchez en la vicepresidencia. Su candidatura cuenta con el apoyo de referentes históricos como Lucas Ceballos, Manuel Guirado y Silvio Prieto, quienes respaldan su proyecto. Sassul renunció a su cargo como director del SEM en Capital para dedicarse plenamente al club, y aunque evitó dar cifras sobre la deuda, se comprometió a regularizar de inmediato los sueldos del plantel profesional.

Así, los socios deberán elegir entre dos proyectos diferentes: el de López, centrado en la transparencia y el orden institucional, y el de Sassul, que busca apoyarse en la mística verdolaga y el acompañamiento de los ídolos para devolverle estabilidad y protagonismo a la institución.