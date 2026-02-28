Se trata de una suba de apenas el 5,78 por ciento, “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026″.

El Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, había tenido una actualización en el valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Fue en el último trimestre de 2025: del 1% en octubre, el 0,8% en noviembre y el l0.5% por ciento en diciembre.

Además, de acuerdo a lo informado en el Boletín Oficial, se reconoce un adicional del 20% “sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”, según se informa.

Los discapacitados son uno de los colectivos más afectados por las políticas del gobierno de Javier Milei. La administración de extrema derecha se ha negado a dar un presupuesto que cubra las necesidades del sector, e incluso vetó el aumento dado por el Congreso, bajo la falsa premisa de que atentaba contra el superávit fiscal.