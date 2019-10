Periodismo y salud, la opinión de expertos en el tema

Este jueves y viernes se desarrolló en Buenos Aires el Taller de Medios y Salud organizado por ADEPA y el laboratorio AbbVie. DIARIO HUARPE fue parte de la capacitación en la que se brindaron diversas formas de tratar con profesionalismo la temática. Florencia Ballarino quien trabaja en Diario Perfil y forma parte de la Red de Periodistas Científicos y Daniela Blanco, editora de Infobae, brindaron su opinión al respecto.

Lo primero es que hay una falta de fuentes acreditadas, no está la matrícula del médico, no pertenece a una sociedad científica, el estudio no fue publicado en ninguna revista científica de renombre. Son también las notas que no informan la fuente o ponen como fuente una red social, eso no es algo acreditado. Cuando vean esto tienen que tratar de no leerlas y de no compartirlas para que no se multiplique ese mensaje.