El programa “Te lo tengo que decir”, de Huarpe TV, entrevistó al periodista chileno Carlos Ruiz, de Radio Guayacán, desde La Serena, quien brindó detalles sobre la temporada turística en la región de Coquimbo y la situación que enfrentan los visitantes argentinos.Seguridad, turismo, precios, cambio de moneda y la alerta sanitaria por mariscos.

Ruiz recordó los incidentes ocurridos en diciembre y cómo afectaron la percepción de seguridad. “El tema del cambio fue lo que más afectó y, además, la situación que ocurrió en diciembre, donde tuvimos tres robos seguidos a vehículos argentinos, creó una sensación de inseguridad”, explicó.

Sin embargo, aseguró que desde entonces no se registraron nuevos hechos. “No tenemos más reportes de situaciones que hayan afectado a argentinos, al menos en la costa de la región de Coquimbo”.

Presencia de turistas argentinos

Consultado sobre si hay menos argentinos que otros veranos, Ruiz relativizó la percepción. “He visto muchísimos argentinos, se ven las camisetas, el mate, la forma de hablar. De hecho, en diciembre, poco antes de Navidad, el mall de La Serena estaba llenísimo de argentinos comprando”, afirmó.

Además, comentó que según cifras locales, “se ha igualado hace un par de días la cantidad de turistas argentinos que tuvimos por el paso de Agua Negra en relación al año pasado”.

Cambio de moneda y costos

Sobre la supuesta falta de pesos chilenos en casas de cambio, Ruiz indicó: “Lo que sí hay son largas filas porque tenemos pocos sectores de casa de cambio… no sé qué tan real es la información de que no hay pesos chilenos”.

Respecto a los precios de alojamiento, explicó: “Dependerá del sector donde arriendes. En primera línea, como la Avenida del Mar, los precios llegan fácilmente a 200.000 pesos chilenos por día. En segunda línea o más alejados, se puede encontrar entre 70.000 y 100.000 pesos chilenos”.

Alimentos y consumo en supermercados

En cuanto a los precios de alimentos, Ruiz señaló que: “La carne es un poco más cara que en Argentina, alrededor de un 10% más, porque mucha carne que llega al país es importada. El resto de los productos, como arroz o fideos, está muy similar”. Sobre el consumo de alcohol en la playa, aclaró: “No se puede tomar alcohol en la playa, pero sí en locales habilitados”.

Sobre la restricción en Tongoy por mariscos bivalvos, Ruiz explicó: “Se detectó una toxina amnésica en mariscos bivalvos, como ostiones y machas. Esto afecta a la extracción y consumo, pero no al turismo ni al uso recreativo de las playas. Todo lo demás se puede consumir con tranquilidad”.

Balance y clima

Ruiz describió la temporada como activa y favorable: “La playa está muy linda, el clima agradable, hoy habrá unos 20 grados. La temporada transcurre con normalidad y los argentinos siguen siendo un público muy presente”, concluyó.

Con esta entrevista, “Te lo tengo que decir” ofreció un panorama directo desde La Serena y Coquimbo, confirmando que la región mantiene su atractivo turístico pese a algunas preocupaciones puntuales de seguridad y restricciones sanitarias.