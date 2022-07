Periodistas deportivos de la provincia repudiaron a través de un comunicado el ataque que recibió una fotógrafa tras el triunfo de Peñarol en el estadio San Juan del Bicentenario. La trabajadora de prensa había sido agredida por un jugador de Camioneros cuando estos estaban peleando en el interior del túnel, camino a los vestuarios.

Guadalupe González había estado realizando su tarea como fotógrafa del club Bohemio en lo que fue el triunfo del equipo de Bove por 3 a 1. Según su relato, el final del encuentro estuvo un poco “picado” e incluso el DT del equipo visitante había insultado al entrenador local antes de que terminara el encuentro.

Así quedó captado el momento donde la trabajadora de prensa es agredida por Ferreira. Imagen de gentileza.

“El jugador de Camioneros me metió un manotón en la cámara para que yo no siguiera grabando. Sentí un manotazo por detrás y era Juan Gabriel Ferreira, el número 4 que me cuestionó ‘por qué estaba sacando fotos’”, aseguró la fotógrafa en comunicación con DIARIO HUARPE. Al mismo tiempo le dijo al jugador que él no tenía motivos para manejarle la cámara porque ella estaba cumpliendo con su tarea.

Lejos de bajar un cambio, el jugador comenzó a hacerle frente en actitud prepotente a la trabajadora de prensa. “El cuarto árbitro se metió para frenar la situación y quedaron discutiendo entre ellos, mientras algunos jugadores quedaron insultándose con hinchas de Peñarol antes de ingresar al túnel”, comentó Guadalupe.

Salvaje agresión a fotógrafa sanjuanina tras el triunfo de Peñarol pic.twitter.com/NDJCu3JaYf — Diario Huarpe (@DiarioHuarpeCom) July 20, 2022

Por este motivo, un grupo grande de trabajadores de prensa de la provincia decidió compartir un comunicado repudiando el ataque por parte del jugador Juan Gabriel Ferreira de Camioneros. Por su parte, la joven agredida agradeció el gesto y la solidaridad de sus colegas. Al mismo tiempo, deseó que este tipo de episodios no se vuelva a repetir y que la lista de trabajadores de prensa agredidos no se extienda. “Espero que esto no siga pasando y ningún trabajador de prensa tenga que pasar por hechos de violencia”, cerró.

A continuación el comunicado y los firmantes:

San Juan, 21 de julio de 2022

“Los periodistas deportivos de San Juan nos solidarizamos con la colega Guadalupe González por la cobarde agresión sufrida por parte de un jugador visitante, tras el partido de Peñarol y Camioneros, jugado ayer en el estadio San Juan del Bicentenario.

Una vez terminado el juego, la periodista se encontraba grabando algunas imágenes del post partido cuando el jugador Juan Gabriel Ferreira de Camioneros, en una acción de máxima agresividad, la agredió físicamente.

Esta actitud no se puede dejar pasar de ninguna manera y mucho más si la agredida es una mujer. Los periodistas deportivos sanjuaninos consideramos lógico un inmediato pedido de disculpas de parte del jugador agresor en particular y del club Camioneros en general. Los hechos de violencia degradan la condición humana y muestran la bajeza con que se manejan ciertas personas”

Jorge Tobal; Marcela Yáñez; René Acosta; Angel Ligorria; Jerónimo Flores; Víctor Meglioli; Sol Manzano; Emmanuel Castro; Marcos Ibazeta; Sergio Murciano; Facundo Quiroga; Vanessa Chaparro; Emiliano Schlamelcher; Luz Ochoa; Lourdes Solano; Sergio Alfonsín; Raúl Farran; Sergio Cáceres; Gabriel Núñez; Rodrigo Nacif; Sergio Caballero; Néstor Cano; Gerardo Mesina; Cecilia Rivero; Graciela Herrera; Diego Ruiz; Ale López; Federico Funes; Lorenzo Palacio; Lisandro Peyran; Maru Silva; Carlos Martín; Romina Castro; Nicolás Vera; Fran Berardinelli; Javier Sillero; Sebastián Marengo.