Periodistas, entre la pasión por informar y la esencialidad en medio de la pandemia

Cada 7 de junio se conmemora en el país el Día del Periodista. Esta fecha recuerda la fundación del primer periódico patrio “La Gaceta de Buenos Aires”. Por medio de ese material, Mariano Moreno intentaba llegar al pueblo contándole las cosas que atravesaban a la sociedad de aquel entonces. Nacido en pleno apogeo de la Revolución de Mayo, la tarea del periodista fue clave y en tiempos donde la esencialidad es la excepción a la regla, actualmente los comunicadores desafían constantemente los moldes para buscar la verdad a pesar del contexto.

Pasaron más de 200 años, pero la tarea del periodista sigue siendo fundamental para vulgarizar, tal como decía el patriota, los problemas actuales. En un escenario global signado por la pandemia de coronavirus, los comunicadores debieron encontrar nuevos horizontes para no dejar de lado el fin último: la gente.

Con tapabocas, distanciados o en home office. Fueron algunas de las nuevas realidades que el periodismo, al igual que la sociedad, tuvo que enfrentarse para seguir trabajando. La tarea de informar no se detiene, nunca se toma licencia. Siempre hay algo nuevo para contar y es lo que diariamente realiza el equipo de DIARIO HUARPE. Este medio que nació en 2005, y que se encamina hacia sus 16 años de vida, está conformado por profesionales que supieron amalgamar los efectos de la pandemia con la escucha constante a los requerimientos de la gente. Sabiendo que la idea central era seguir siendo el puente que acorte las distancias entre los pedidos y las soluciones. Tarea primordial del ser periodista.

En momentos donde la información es determinante, este equipo periodístico supo dar respuesta y ponerse en la primera línea de batalla. Con un micrófono y un anotador, los periodistas relegaron los miedos y encararon la calle, esa misma en donde acecha un enemigo invisible que a diario se cobra la vida de miles de personas a lo largo del mundo. Sin embargo, y con el debido cuidado de protocolos, el eje estuvo puesto en conservar la credibilidad y seguir potenciando la búsqueda de esa pasión que los motiva desde pequeños.

El equipo

Es la voz de mando. Juan Manuel siempre supo que quería ser periodista. De niño le apasionaba leer diarios, libros de historias e historietas. Una vez Claudia, una docente de primaria que tuvo, le escribió en su libreta que iba a ser un gran periodista. Esa libreta sigue guardada en su casa y cada vez que tiene un momento la mira convencido de la profesión que eligió.

Comenzó a estudiar la Tecnicatura en Periodismo apenas terminó la secundaria, en 2005. De ahí tuvo sus primeros pasos en la comunicación en radio Universidad y una revista independiente llamada Arte Manifiesto. Fue ganando experiencia en otros medios pequeños hasta que en 2011 ingresó a HUARPE. Actualmente es el gerente de contenidos.

“En pandemia todo se complicó”, comentó. Sin embargo, destacó que la figura del periodista cobró mayor importancia y compromiso.

Se sobrepuso a temores personales propios del Covid-19 y entendió que lo primordial era llegar con la información. Lo motiva contar historias de los sanjuaninos e investigar hasta llegar al último detalle.

Es uno de los más antiguos dentro del equipo. Alejandro tiene la experiencia que le dio la gente. Sabe que sus ganas están puestas en tender puentes que achiquen brechas y ayuden a los vecinos de cada uno de los departamentos. Esta premisa la tiene desde hace 25 años, cuando inició en esta profesión.

Comenzó hablando sobre deportes en un magazine radial, en la recordada FM Libertad de Rawson. Esto lo hacía junto a cinco compañeros de estudio, mientras cursaba la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Luego pasó a Radio Universidad, donde se capacitó y aprendió todo lo relacionado a producción periodística. Fue productor de diferentes programas en esa emisora y, posteriormente, en LV5 Radio Sarmiento.

“El periodismo de hoy es esencialmente el mismo que el de ayer y el mismo que el del mañana” dijo.

Alejandro creo una productora de contenidos, fue productor periodístico y ejecutivo de programas radiales emitidos en FM Líder y AM 1020. Desde hace 11 años trabaja como redactor en HUARPE. En un principio escribió para la sección de Producción y Economía y luego, para Municipales. Actualmente coordina la sección y algunos proyectos periodísticos y estratégicos del medio.

“Los periodistas buscamos, chequeamos, analizamos, procesamos y contamos. Es cierto que hoy tenemos más herramientas tecnológicas que facilitan la tarea, pero sin la ética, la rigurosidad y la honestidad difícilmente podremos compartir contenidos dignos que honren el oficio”, explicó.

Mauricio es una marca registrada. Su impronta para contar temas políticos ya se ganó un sello en San Juan. Sin embargo, explicó que no hubo algo especial o puntual que lo motivara a ser periodista, sólo tenía en claro que quería trabajar en radio o en tele, pero nunca en un diario. Con el correr del tiempo reconoce que hoy es donde más cómodo y útil se siente.

Comenzó en 2004. Para ese entonces tenía 17 años. Lo hizo en un programa en Radio AZ en donde hablaba de cooperativas. Luego, y ya cursando la carrera de Periodismo Deportivo, trabajó en radio La Paz, Lv5 y Amanecer. Inició su carrera en el mundillo deportivo en donde conquistó distintas secciones en Diario de Cuyo, pero hace varios años ya está instalado en HUARPE.

“No hago otra cosa que hablar de política todo el día”, confesó.

En la actualidad sólo lo motiva llegar con la verdad a la gente, aunque cueste. “Voy por la verdad, esa que muchas veces es desprestigiada por gente que, al ver en peligro sus intereses, prefiere manipularla para quedar bien con la sociedad”, relató.

“El periodismo enfrenta por estos días la cruda realidad de la obsecuencia desmedida por la pauta o la lealtad con sus lectores y la búsqueda de la verdad más allá de tener que reinventarse diariamente”, cuestionó.

• Ana Paula Zabala

Ana Paula es la coordinadora audiovisual de HUARPE. Su cara también es recocida debido a que está todas las tardes en la televisión sanjuanina. Empezó a estudiar la Licenciatura en Comunicación Social apenas salió del colegio, a los 17 años. Sabía que el periodismo le gustaba, pero fue en los primeros años donde corroboró su pasión.

A los 19 años tuvo la oportunidad de trabajar en el programa La Ventana (un solo año) y luego la convocaron para conducir DQE. “Fue una gran oportunidad para aprender. Fue ahí justamente donde descubrí mi preferencia por la comunicación audiovisual. Creo que las imágenes pueden contar mucho, describir emociones, mostrar la realidad de una forma mucho más completa”, precisó.

Desde el primer momento trató de formarse académicamente para dar lo mejor de ella y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, aunque insiste que en donde más aprendió fue en el campo laboral de la mano de sus colegas. “Hoy en día tengo la gran oportunidad de crear contenidos a través de HuarpeTv. Primero lo fue para las plataformas digitales y actualmente para la tele”. Zabala es la conductora de otro proyecto del diario, Yo Te Invito que se emite de lunes a viernes a las 17 horas por Telesol.

Lo que me motiva día a día es crear contenidos de calidad. Generar espacios de debate, reflexión y crítica, con independencia. El rol del periodista es fundamental. Pero recordando las bases de la profesión: la búsqueda de la verdad y la independencia informativa”, expresó.

Su nombre resuena en las comisarías y en despachos judiciales. Es uno de los encargados de detallar las causas judiciales y policiales. Ariel sostiene que el periodismo es la forma de ayudar a la gente desde muchos aspectos. Considera que el periodista mantiene vive la esperanza dentro de la sociedad.

“Para muchos acudir al periodismo significa visualizar un problema que será el principio de solución a un conflicto”, reconoce con sus años de trayectoria.

Sus inicios fueron en radio del Sur en un programa deportivo, pero su primera remuneración fue en Canal 8. Esto le abrió caminos en radio Sarmiento, Amanecer y en dos diarios: Las Noticias y HUARPE.

“Lo que me motivó a ser periodista fue la necesidad de ofrecer un nexo entre los que no saben cómo llegar a resolver alguna situación ante quien corresponda”, confesó. Asegura que se siente útil cada vez que se enfrenta a un hecho en donde tiene que comunicar, es decir, todos los días.

Es una periodista con un gran potencial. Tiene un fuerte compromiso por todas las causas de las mujeres y de género. El mundo periodístico la tomó por completo en 2016. Eliana estaba terminando de cursar la Tecnicatura Universitaria en Periodismo en la UNSJ. Ahí la enviaron a realizar unas pasantías a la Municipalidad de Capital.

“El trabajo me gustó tanto que al terminarlas me quedé colaborando ahí algunos meses”, sostuvo. Aunque luego dejó para abocarse a terminar sus estudios. El 6 de marzo de 2017 rindió su última materia.

Es una contadora nata de historias. “Me motiva el periodismo social, darle voz a personas que nunca la tuvieron, ayudarlos a visibilizar problemáticas que durante años tuvieron y, de esa forma, aportar un granito de arena para que sus problemas se solucionen”, comentó.

Ruiz reconoce que por la situación sanitaria todo se complicó un poco más. “Son muchas las ocasiones en las que quiero hacer algunas notas y no puedo ir. Opto por realizarlas de forma telefónica, pero nunca es lo mismo. Otras veces, se programan notas y se terminan cayendo debido a nuevas restricciones o a algunas circunstancias que anteriormente no existían”, resaltó.

A la profesional no le gusta mucho el trabajo home office. Piensa que en la redacción hay más coordinación con los compañeros a la hora de distribuir los temas. “En medio de este contexto, hay una esperanza para los periodistas: la tan anhelada vacuna”, pero describió que aún Salud Pública no los incluye, pese a que estuvieron trabajando desde el minuto cero. “Pronto llegará y nos permitirá trabajar con mayor tranquilidad”, concluyó optimista.

Su pasión es resaltar las alegrías del pueblo: el deporte. Pablo es el referente dentro de HUARPE en materia de equipos y tablas de posición. Su inclinación por la comunicación empezó de chico cuando leía los diarios. Cuando se vino a la ciudad desde su departamento Jáchal le gustó mucho la carrera de periodismo deportivo y logró recibirse. Actualmente lleva 18 años ejerciendo su vocación.

En el año 2003 empezó en radio la Red. También trabajó en radio Sarmiento, Antena 1 y actualmente en radio La Voz. Desde hace diez años trabaja en la sección de deportes de este medio y también tuvo un paso por la televisión.

“Me apasiona el deporte local”, detalló. “Mucho más ahora que a San Juan llegan los mejores eventos deportivos del país”, puntualizó. Durante el 2020 tuvo que reinventarse debido a que las diferentes disciplinas se vieron suspendidas por las diferentes fases epidemiológicas.

A Gustavo le apasiona los cálculos y se siente bien escribiendo sobre economía. Aunque de adolescente leyó mucho de música y deporte. Ahí se le despertaron las ganas de escribir y ser periodista.

Entusiasmado, ingresó en la carrera y paralelamente comenzó a trabajar en una productora. Luego pasó a un diario digital y hace cinco años que integra HUARPE. Lleva más 10 años en el periodismo.

“Me motiva ser periodista poder escribir sobre lo que sucede cada día de manera simple y que a través de las nuevas tecnologías se pueda comunicar más y mejor en un mundo repleto de información, pero a veces incomunicado”, sostiene.

Bruni resalta que lo que más le motiva es llegar a los lectores con información real y veraz, más en tiempos de pandemia.

El mundo del periodismo la vio nacer hace 23 años. Intrusa, astuta y consecuente con los datos. Daniela Jácamo cursaba en la UNSJ cuando repartía su tiempo entre los estudios y la práctica en una radio FM de Rawson.

La comunicación siempre estuvo presente en su vida. De chica siempre le leía los diarios a su madre y compartían la mañana entre la lectura del periódico y el comentario de las noticias que escuchaba por la radio. Ya con unos 13 años decidió que quería ser periodista.

“Me di cuenta de que me gustaba el periodismo no solo porque puedo contar lo que pasa, sino también porque el periodista no tiene un día de trabajo igual a otro. La realidad nos sorprende cada jornada”, explicó. Y así es, Jácamo es periodista las 24 horas. Siempre está atenta al celular y más ahora donde la virtualidad hace que esté conectada todo el día.

Talentoso y dedicado a cuidar cada palabra de lo que escribe. Germán tiene la sutileza de escribir, aunque su campo casi siempre es lo policial. Su prolijidad y desarrollo de tema hace que cada causa cobre profundidad.

Estudió periodismo para ser famoso o conocido. Hoy lo es. La mayoría lo conoce como “Terma”, apodo que le fue asignado en la infancia.

Comenzó a mitad de 2016 en Canal 13 San Juan Tv. Y en 2018 pasó a HUARPE. Si bien maneja datos duros, también se conmueve a la hora de contar historias.

“Actualmente me motiva ser periodista el hecho de conocer y trasmitir historias. Además me apasionan los hechos policiales y judiciales, que es a lo que actualmente me dedico a tener más seguimiento”, exalta.

Es una periodista joven y rigurosa con los datos. Emilia Junco hace cuatro años trabaja en el HUARPE. Además hizo radio, pero en el ámbito académico de la Facultad de Ciencias Sociales (UNSJ), aunque al igual que algunos de sus colegas aseguró que la gráfica es donde más cómoda se siente.

“El periodismo es un desafío actualmente. Es una profesión sujeta a muchas críticas porque en las redes sociales circulan muchas informaciones falsas que deslegitima el trabajo que se hace como profesional de un medio”, comentó.

Junco dice que lo más importante como comunicadores en no perder el rol de ser nexo. A eso le añadió el deber de informar de manera fidedigna y trabajar con la mayor responsabilidad posible para corroborar los datos. Reflexionó que el periodismo es un servicio para la sociedad.

Profesionalidad y rigurosidad periodística. El nombre del chequeado. Leonardo es avezado en temas políticos. Sabe las agendas de los funcionarios del derecho al revés. Es astuto. Le gusta barajar hipótesis y comprobarla.

Domínguez se especializa con trabajos clave sobre la realidad de San Juan. Tiene una extensa trayectoria en diferentes medios de comunicación. Pasó por todos los formatos. Actualmente conduce el noticiero de la mañana en Estación Claridad.

La pandemia lo desafió en el trabajo bimodal. Presencial y virtual, aunque sus charlas en los cafés se vieron más reducidas producto de los protocolos, casi siempre comparte un aperitivo con sus entrevistados mientras afila el lápiz para titular.

El mundo periodístico lo sorprendió en 2011. A Facundo, de 25 años, le gustaba actuar e interpretó a Domingo Faustino Sarmiento en el bicentenario de su natalicio. Ahí lo vio Alejandra Gordillo que rápidamente lo incorporó a su programa Educación para Todos en radio La Voz. En esa emisora hizo varios reemplazos en móviles e informativos.



Al terminar el secundario se inclinó por estudiar abogacía, carrera que todavía continúa y ansía terminar. Aunque reconoce que la comunicación copó su vida. En 2017 y 2018 estuvo al frente de la conducción del noticiero de la primera edición de radio Sport 89.9. En enero de 2019 ingresó al HUARPE. Actualmente es editor de la mañana y se desempaña en televisión. Es uno de los conductores en Yo Te Invito e integra el plantel de Buenas Noches, Buenos Días por Telesol. “Trabajo todo el día, soy feliz haciéndolo”, precisó.

Sobre trabajar en pandemia dijo que notó lo fundamental que es la comunicación. “No paré ni un solo instante. Soy de salir a la calle a diferentes coberturas, cumpliendo los protocolos", sentenció.

Poeta. Alma libre y limpia. Federico tiene 25 años. No comenzó como periodista, primero fue corrector, hasta que empezó a escribir sus primeras notas en 2019 para HUARPE. Tiene un estilo único.

Lo motivan las historias de la provincia y sus protagonistas. Con el principio de la pandemia profundizó en el periodismo de divulgación científica, pero por sobre todo a darle voz a los anónimos, sus historias, que son las que construyen lo cotidiano.

Reconoce que tienen conflictos con el periodismo actual. Siendo lector de periodistas narrativos, le aterra adormecerse y terminar sólo escribiendo por los clics. Lo ve como una encrucijada entre lo que el mercado y el sistema pide y el potencial que tiene el oficio para cambiar realidades.

“Trabajar en pandemia fue abrumador”, aseguró. “Estaba empezando a salir más al campo, conversar con los protagonistas y descubrir los entornos para describirlos, pero la pandemia taló eso”, agregó.

Lejos de achicarse el joven sigue por la pulsión misma de lo desconocido e incierto que la pandemia se presenta. “Es raro ser el único en un colectivo en un día de semana y moverte por ser un trabajador esencial, es una postal apocalíptica”, consideró.

Es picante. Cada palabra que pone tiene un por qué. Carolina hace más de una década que comenzó a transitar los medios tradicionales. Al principio probó en televisión y radio, pero rápidamente llegó a la gráfica, que ahora es su medio preferido.

Entre las muchas profesiones que barajaba en la escuela, el periodismo no aparecía. La primera vez que la comunicación golpeó la puerta de su vida fue en la secundaria. A un problema técnico y económico le encontró una solución desde la difusión.

“Ese fue mi primer click. En la facultad, el periodismo se convirtió en una verdadera pasión”, alegó. Aunque no reconoció que era su vocación hasta que no estuvo trabajando.

Actualmente la profesión la enamoró. “Es una herramienta útil para el día a día como un transformador social. La información visibiliza y puede ayudar a resolver problemas”, confesó.

Soñador, así es David Silva. Desde la escuela primaria supo que quería ser comunicador al descubrir el poder de las palabras. Por aquel entonces era un niño tímido y solitario: durante los recreos encontraba refugio en los libros.

A sus compañeros le leía historias por diversión. Fue cuestión de tiempo para que empezara a crear las propias. David entonces descubrió las sensaciones y escenarios que podía infundir y crear en las otras personas y mover el mundo interno.

A los 13 años quiso ampliar su público. Comenzó escribiendo en blogs y páginas de internet de forma independiente como Taringa! (por aquel entonces popular) y luego pasó a radio Nacional y Telesol como productor. Con un breve paso en radio Concepción y Simplemente Rock 98.3 como locutor, comenzó a escribir policiales en Diario de Cuyo y hoy escribe en Huarpe.

Su afán es seguir escribiendo historias de personas anónimas. "Hacer periodismo es el arte de contar la realidad como si fuera una historia”, explicó.

Fotorreporteros

• Sergio Leiva

Experimentado. Es uno de los primeros que conformó el equipo de HUARPE. Sergio inició a trabajar con una tecnología más rudimentaria. Entre ir al acto y venir a revelar la foto al diario prácticamente se demoraba mediodía, y eso fue un poco más avanzado que hasta años anteriores donde tenían que revelarla en una casa de fotografía. El gran problema era los domingos cuando estaba cerrada.

El profesional es prolijo a la hora de hacer tomas. Busca los planos correctos. Le gusta la gente. Todos lo conocen. Algunos lo consideran un albañil de la fotografía, debido a que crea los escenarios perfectos dentro de la espontaneidad.

Durante la pandemia su actividad se vio resentida, pero nunca dejó de salir a la calle. Estuvo en los cerramientos de barrio, límites provinciales y hasta en las guardias de los hospitales. Hace honor a su rol como fotorreportero.

• Gonzalo Medina

Detallista. Gonzalo dio sus primeros pasos en el 2003. Iba caminando por la peatonal con una compañera de la universidad y se encontró con un profesor del área de tv de la facultad de Sociales, Alejandro Escobar. Él tenía una relación por haber sido alumno. El profesional le comentó que en una productora buscaban estudiantes que estuvieran cursando el último año de la carrera para incorporarlos y fue así que inició con esta pasión.

Hace 18 años trabaja en los distintos medios de la provincia. Su recorrido tiene otra posta: cuando a los 14 años otro profesor le contó que se dedicaba a la publicidad. Ese dato despertó una serie de preguntas entre ella la más importante: estudiar comunicación en la universidad.

Su familia de clase trabajadora lo incentivó para adquirir toda la información y supo que su curiosidad, su perfil de investigador, su carácter sensible y sobre todo "mirón", podía tener fundamentos basados en el conocimiento académico.

Hoy se desempeña en el área de fotografía de HUARPE, donde también es parte del equipo de Huarpe TV lugar o “metros cuadrados”, como le gusta decir, donde se desarrollan audiovisuales que alimentan las redes sociales del diario como el programa Yo Te Invito.

Gonzalo es curioso por naturaleza. Vive contando historias. Tiene algunas muy presentes como el viaje a las Islas Malvinas y la campaña solidaria en beneficio de Las Lagunas de Guanacache. Sin embargo, destacó que la pandemia es un desafío constante para todos y por eso también le gusta contar realidades que pasan en este estado sanitario.

• Mariano Martín

Creativo. Mariano Martín, de 30 años, es realizador audiovisual. Al inicio de su carrera su objetivo era dedicarse solo a los videos, pero en 2017 se encontró con otra vocación: la fotografía y más específicamente el trabajo como fotorreportero.

En los medios de comunicación retratando el día a día descubrió que con cámara en mano podía entrar a lugares o descubrir realidades que antes no. La rutina siempre diferente es una de las cosas que, al día de hoy, más disfruta de esta profesión.

Haber empezado como realizador audiovisual, centrado en la imagen en movimiento, para luego descubrir el poder de la fotografía hace que Mariano pueda desempeñarse en los dos lenguajes que más crecen en el periodismo del Siglo XXI.