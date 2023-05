Personal del Comando Radioeléctrico y la Motorizada 1, de la Policía de San Juan, protagonizaron una persecución para atrapar a un ladrón que robó un auto en la Villa San Patricio, de Chimbas. Tras ser individualizado, el delincuente no acató la voz de alto de los efectivos policiales y decidió emprender la fuga. El vehículo pertenece a un hombre que lo había dejado frente a su casa y que entró para buscar unas pertenencias, cuando salió, un vecino le indicó que le habían robado el auto.

Sobre las 15 horas se produjo la sustracción del auto en inmediaciones de calle América. Allí fue dejado el auto, el cual estaba siendo cargado con pertenencias por parte del dueño, quien realizaba una mudanza. El damnificado, identificado como Gerardo Laurencio, contó a DIARIO HUARPE cómo se produjo el robo de su auto, al cual había dejado por unos instantes para buscar algo de adentro de su casa.

El dueño del auto denunció que le habían cambiado las cinco ruedas que eran nuevas.

Tras perpetrarse el ilícito, hubo un gran despliegue policial para la persecución, en la cual hasta hubo disparos intimidatorios de balas de goma para que el delincuente deponga su actitud y culmine su huida. El operativo de la Policía comenzó en calle Tucumán y Rawson, pasadas las 20 horas, momento en que los efectivos policiales individualizaron el auto reportado como robado.

El ladrón se quedó sin escapatoria en calle Chile y Pueyrredón.

Para los efectivos policiales que participaron de la persecución fue un milagro que no hubiera personas afectadas, ya que el malviviente cometió varias infracciones de tránsito y maniobras peligrosas a alta velocidad.

El delincuente era trasladado a Comisaría 29ª de Santa Lucía.

La fuga del ladrón culminó en calle Chile y Pueyrredón en Santa Lucía, frente al barrio Camilo Rojo. Hasta ese lugar llegó el damnificado del robo para aportarle información a los efectivos policiales y al ayudante de fiscal respecto de los daños que hubiera sufrido el auto. Este indicó que le habían cambiado las ruedas del auto, las cuales eran nuevas.

La Policía Científica estuvo en el lugar para constar los daños en el auto y recabar huellas del ladrón que lo incriminarán aún más en el hecho.

El ayudante de fiscal no logró obtener datos filiatorios del malviviente quien fue trasladado para obtener sus huellas digitales y así tratar de identificarlo.

Todo el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 29° donde continuarán las medidas legales correspondientes y donde en principio iba a quedar alojado el detenido, de quien no trascendió su identidad porque no tenía documentación y no quería aportar sus datos a la Policía.