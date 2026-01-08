Cada vez más sanjuaninos viajan a Chile en tours de compras, atraídos por la diferencia de precios y las oportunidades comerciales. Sin embargo, en el último mes se registraron diversos hechos delictivos, principalmente robos bajo la modalidad de “bolsilleo” y otros a grandes escalas como el robo de vehículos, que tuvieron como blanco a turistas argentinos y, en especial, a emprendedores que cruzan la cordillera para abastecerse.

Pese a este contexto, la demanda no disminuyó, según confirmaron a DIARIO HUARPE coordinadores y responsables de empresas de viajes dedicadas a los tours. Desde el sector aseguran que, lejos de frenarse, los viajes continúan con buen nivel de ocupación, e incluso algunas firmas sumaron paquetes que combinan compras y playa, aunque reconocen que esto implica mayores riesgos por tratarse de zonas consideradas “rojas” en materia de seguridad.

Viajes, precios y percepción del riesgo

Emilse Núñez, coordinadora de Travel Santiago, explicó que su propuesta incluye un día de compras y otro de playa, con valores que van desde los $115.000 hasta los $130.000, según la categoría del servicio, más un adicional en dólares por hotel.

“Tenemos gente que viaja por primera vez y otros que viajan desde el día uno con nosotros. Muchos ya están acostumbrados”, señaló.

Sobre la inseguridad, Núñez fue clara: “Chile siempre fue inseguro como cualquier país. Quizás ahora se visibiliza más, pero siempre existió”. Identificó como zonas críticas al Barrio Meiggs y Estación Central, donde se concentran los emprendedores y donde los delincuentes aprovechan que los compradores manejan dinero en efectivo. También mencionó sectores turísticos como Viña del Mar y La Serena, donde los robos se incrementan por la gran afluencia de visitantes.

En relación al accionar de las autoridades chilenas, Núñez sostuvo que los robos están “naturalizados” y que la asistencia a turistas es limitada.

“Si le roban a un pasajero, entre nosotros nos ayudamos, pero el carabinero muchas veces no interviene”, afirmó, y agregó que muchos argentinos sienten que “dependen de otros argentinos” para cuidarse.

Una mirada similar aportó Valeria Artaza, de Valuutour, quien lleva más de 10 años en el rubro. “Inseguridad hay como en cualquier lado, pero no a extremos violentos. Son robos al descuido, bolsilleo, cierres de riñoneras”, explicó. Artaza remarcó que insiste en cada viaje con recomendaciones claras: dejar documentación en el micro, no exhibir dinero y extremar cuidados en lugares concurridos.

Según Artaza, la demanda se mantiene alta y en su caso realiza dos viajes semanales, aunque en enero reducirá la frecuencia por la implementación de un paquete con Viña del Mar, que suma un día de descanso.

En cuanto a los precios, detalló que los valores actuales rondan los $90.000 en semicama y $100.000 en coche cama, incrementos asociados al aumento del gasoil y alquiler de micros, aunque adelantó que se mantendrán estables por varios meses.

Viajes por el día para reducir riesgos

Una postura más cauta es la de Vanessa Aracena, de Cuyana Tours, quien decidió no ofrecer estadías prolongadas. “La inseguridad en la zona mayorista está terrible. Por eso optamos por viajes de un solo día, para no exponer a los emprendedores”, explicó.

Aracena advirtió que el robo de documentación genera serios inconvenientes: “Te quedás varado, tenés que ir al consulado, pagar multas y es un gasto enorme, sobre todo en enero, que para los emprendedores es un mes difícil”. Según indicó, los carabineros solo derivan a los damnificados al consulado argentino y no hay una búsqueda efectiva de los delincuentes.

Redes de alerta entre tours

Ante la falta de respuestas oficiales, los operadores de viajes implementaron redes informales de comunicación entre colegas.

“Nos avisamos entre nosotros qué zonas están complicadas y tratamos de movernos en conjunto, llegar y salir en horarios similares”, explicó Aracena.

Pese a todo, los precios de los tours de un día se mantienen en su agencia, en torno a los $90.000, con servicio completo incluido.

El balance del sector es claro: los robos generan preocupación, pero no alcanzan a frenar un fenómeno que sigue creciendo, impulsado por la necesidad económica y la diferencia de precios, en un escenario donde la prevención y el acompañamiento se volvieron claves para sostener la actividad.