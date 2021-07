Piden que el presidente del tribunal del tercer megajuicio se aparte

El reinicio del tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad dejó como novedad la recusación del juez que encabeza el Tribunal Oral Federal, Alberto Carelli. El defensor oficial Esteban Chervin sostiene que actuó irregularmente en un expediente de prórroga de la prisión preventiva de varios detenidos, que eso es una muestra de su parcialidad en el proceso y formalmente pidió que se aparte. La respuesta a su planteo debería estar antes de que se celebre la próxima audiencia, prevista para dentro de dos semanas.

El megajuicio se retomó este viernes, después de haber estado parado por efecto de la pandemia. En la audiencia declararon en forma virtual Héctor Cevinelli y su esposa, Ana Deiana, que contaron los abusos de los que fueron víctimas durante la dictadura militar. Pero uno de los datos más significativos de la jornada pasó por la conformación del Tribunal de juicio, que por ahora no se sabe cómo será a futuro.

El planteo de Chervin busca que Carelli deje de ser parte del Tribunal de juicio, al entender que con sus acciones ha demostrado cierta parcialidad en contra de los intereses de los acusados. El defensor oficial le endilga haber disparado por iniciativa propia la renovación de la prórroga de la prisión preventiva de algunos detenidos, cuando en realidad quien debería encargrse de esa tarea es el Ministerio Público, a través del fiscal Dante Vega.

Según contó el defensor oficial, Carelli y sus compañeros de tribunal fueron los que advirtieron que se estaban por vencer los plazos de la prisión preventiva y le corrieron vista a Vega, para que pida o no la prórroga. El funcionario sostiene que es el fiscal, como titular de la acción contra los acusados, el que tiene que tomar la iniciativa y y no al revés, por lo que considera que los funcionarios judiciales están trabajando en tándem y que el presidente (las diligencias salieron con su firma) no puede continuar.

Lo cierto es que, tras la prórroga solicitada por Vega, el tribunal resolvió a favor de extender la prisión preventiva. Ese camino va en contra de la posición de los abogados de los imputados, que sostienen que viola derechos fundamentales por haberse excedido los plazos máximos fijado por ley (dice que puede ser de 2 años y que se puede renovar por 3 más) y que deberían ser dejados en libertad hasta que se dicte sentencia.

Carelli, al igual que sus colegas Gretel Diamante y Paula Marisi, son de otras provincias y están actuando como jueces subrigantes, designados especialmente para el megajuicio. Esto, porque los magistrados titulares del Tribunal Oral Federal, con asiento en San Juan, se excusaron por distintas circunstancias procesales.

El tribunal debe ahora resolver la recusación de Chervin. Si hacer lugar, Carelli no podrá seguir interviniendo en el proceso y habrá que designar un juez de otra jurisdicción para que lo reemplace. Si rechazan al planteo, continuará integrando el tribunal de juicio, aunque el defensor oficial puede insistir con el mismo plante ante una instancia superior.

El tercer megajuicio por la última dictadura es el más grade que se ha disparado en San Juan contra quienes fueron miembros del aparato represivo de los años 70. Los imputados son 35, entre los que hay nombres que formaban la cúpula militar que en esa época actuaba en la provincia, expolicías y nada menos que Juan Carlos Yanello, exfiscal federal acusado de ser partícipe de torturas, violación y homicidio.

Atento a que los miembros del tribunal tienen que dedicarse a los organismos judiciales que integran en sus respectivas jurisdicciones de origen, desde el principio se fijó que las audiencias se van a realizar cada 15 días. Por eso, otra vez por Zomm, la próxima será el 13 de agosto.