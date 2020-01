Piumato denunció la parálisis total del sistema informático judicial y advirtió sobre conflictos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, denunció hoy que no obstante los esfuerzos realizados por el personal de la Dirección General de Tecnología del sector, "no pudo aún restablecerse el sistema de justicia informático Lex100", y sostuvo que todavía "se desconoce cuándo funcionará", por lo que advirtió que "los trabajadores cumplirán tareas solo si no se afectan sus derechos".



"Los trabajadores continuarán prestando tareas siempre y cuando sus condiciones laborales no sean afectadas. Sin embargo, el gremio expresa su profunda preocupación ante el verdadero perjuicio para el sistema de justicia que implica esa realidad, siempre por causas ajenas. Se exige un mayor presupuesto y mejores herramientas", puntualizó.



Piumato explicó que el no funcionamiento del sistema de justicia informático Lex100 supone "una verdadera emergencia en el sector" -ya denunciada en reiteradas ocasiones-, y enfatizó que el sindicato advirtió en su momento sobre "el colapso inminente".



"Ese colapso del sistema de gestión informática del Poder Judicial es consecuencia de una década de ausencia de inversión. Pero nadie escuchó y, ahora, se sufren las consecuencias. La justicia está totalmente paralizada desde el 22 de este mes", aseguró.



En este sentido, Piumato -también secretario de Derechos Humanos de la CGT- envió una carta al presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, para exigir "la inmediata adopción de medidas ante la afectación del servicio y las tareas laborales".