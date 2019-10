Pivote argentino Amigo aporta en la victoria de Soles de Mexicali en México

El pivote argentino Daniel Amigo acumuló hoy 6 tantos en la ajustada victoria que su equipo, Soles de Mexicali, logró sobre Capitanes de Ciudad de México, por 69 a 68, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) mexicana. El interno, de 24 años y 2,08 metros de altura, encestó 1-5 en dobles y 4-8 en libres, al cabo de los casi 26 minutos que estuvo en el rectángulo de juego del Auditorio del Estado de Mexicali. Amigo, quien durante la pasada temporada actuó en el Debrecen (Hungría), nació en el estado de Texas (Estados Unidos), pero adoptó la ciudadanía argentina, para seguir a su padre. El pivote, que estudió en la Universidad de Denver, completó su faena con 7 rebotes y una asistencia. En Capitanes, que jugará la próxima edición de la Champions League América, se destacó el panameño Ernesto Oglivie (ex Ferro), con 14 puntos y 4 rebotes. Mientras que Fuerza Regia de Monterrey, con la contribución del base Cristian Cortés (ex Obras Basket), que encestó 4 puntos, repartió 4 asistencias y capturó un rebote, fue vencido por 82-79 por Huracanes de Tampico, en donde se destacaron los foráneos estadounidenses Aaron Harper (ex Ferro; 18 puntos y 7 rebotes) y Kyle Lamonte (ex Peñarol de Mar del Plata; 15 y 5). Leñadores de Durango, el equipo que dirige el DT rosarino Juan José Pidal, perdió como local ante Dorados de Chihuahua, por 88-77.