Para quienes buscan opciones más nutritivas sin renunciar al placer de una buena pizza, esta receta con harina integral es ideal. Al combinar harina integral con harina de trigo, se logra una masa que aporta más fibra y mantiene una textura crocante.

La preparación comienza activando la levadura fresca con agua tibia y una pizca de azúcar, proceso que permite que se formen burbujas indicativas de que está lista para usarse. Esta mezcla asegura que la masa crezca adecuadamente y tenga una textura esponjosa.

Ingredientes: 100 gramos de harina integral, 50 gramos de harina de trigo, 100 mililitros de agua templada, 6 gramos de levadura fresca, 1/2 cucharadita de sal, una pizca de azúcar y 2 cucharadas de aceite de oliva.

El procedimiento consiste en precalentar el horno a 180 grados Celsius (350 Fahrenheit) y preparar un molde para pizza. En un bol, se mezclan las harinas con la sal, luego se añade el aceite, el agua templada junto con la levadura activada y se integra todo hasta obtener una masa lisa.

Sobre una superficie enharinada se amasa la mezcla durante varios minutos, para después dejarla reposar en un bol hasta que duplique su tamaño. Tras este reposo, se vuelve a amasar, se forman bollos y se colocan en la placa para darles una primera cocción. Finalmente, se pueden añadir salsa de tomate, queso y jamón para completar la pizza antes de hornear.

Una ventaja adicional es que estas pizzas pueden congelarse para facilitar futuras comidas. Se recomienda realizar una precocción con salsa y queso, luego guardarlas en bolsas con cierre hermético, permitiendo tener un plato rápido y práctico para cualquier ocasión.