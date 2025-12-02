La localidad de El Fical fue escenario del inicio de la cosecha de trigo en Jáchal, un avance clave dentro del Plan Triguero Departamental, la política pública que impulsa el municipio para reactivar la producción local, recuperar la tradición triguera del departamento y generar oportunidades económicas para las familias rurales.

La primera trilla se realizó en el campo del productor Fernando Ontiveros, donde se sembraron y cosecharon tres hectáreas de trigo pan, una variedad con un promedio de 80 granos por espiga y producida bajo un modelo agroecológico que prescinde de productos químicos.

El intendente Matías Espejo encabezó la actividad junto al director de Producción y Desarrollo Sustentable, Carlos Alonso, y el coordinador del Área de Agricultura, Ganadería y Apicultura, Iván Páez, quienes supervisaron el trabajo y dialogaron con productores sobre los avances del programa.

El Plan Triguero funciona a partir de un esquema de colaboración entre la Municipalidad de Jáchal, productores locales, INTA y el sector industrial. Para esta campaña se acordó con el Molino La Rosa, de Santa Lucía, la compra de toda la producción. El molino aportó las semillas y, una vez concluida la cosecha, los productores las devolverán según lo convenido.

Con 49 productores, Jáchal avanza en la cosecha de trigo. Foto: Gentileza

Por su parte, el municipio asumió la preparación de los suelos, el suministro de maquinaria agrícola, el asesoramiento técnico, el combustible para la trilla y el transporte del grano hasta el molino. A su vez, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecoagro) acompaña el operativo con la disponibilidad de su cosechadora de granos, lo que acelera el trabajo en todo el departamento.

Un programa que abarca todo el departamento

Durante esta temporada deberán cosecharse 150 hectáreas distribuidas en diversos distritos. En total, 49 productores forman parte del Plan Triguero en localidades como San Roque, El Fiscal, El Rincón, Otra Banda, Pampa Vieja, Tamberías, San Isidro, Tres Esquinas, Gran China, El Médano, Villa Mercedes, La Represa, Entre Ríos, La Legua y Huaco, este último distrito responsable del 40% de la superficie sembrada.

Además, en Mogna se sembró un lote experimental para evaluar el comportamiento de la variedad en esa zona, con el objetivo de incorporarla plenamente al programa en la próxima campaña.

El inicio de la cosecha representa un paso decisivo en la consolidación del Plan Triguero, una iniciativa que busca revitalizar la actividad histórica del trigo en Jáchal, promover la soberanía alimentaria y garantizar que el trabajo de los productores cuente con un acompañamiento institucional sostenido.

La Municipalidad de Jáchal reafirmó que continuará trabajando junto a los sectores agrícolas, brindando herramientas concretas a quienes “trabajan la tierra y generan alimentos, empleo y crecimiento para todo el departamento”.