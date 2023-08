Estalló la polémica en el Poder Judicial de San Juan, un día después de que la Corte de Justicia definiera un nuevo horario para los trabajadores, a través de una acordada. La Unión Judicial que representa a los empleados del sector cuestionó el cambio de horario de ingreso y salida, que desde el 1 de septiembre será de 7.30 a 13.30 mientras que el vespertino continuará siendo de 14 a 20, es decir, treinta minutos después. Por esta razón, en la página de Facebook del gremio informaron que la medida fue inconsulta y que a casi el 50% de los empleados los perjudica. En tanto, el presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, lo niega.

La acordada fue difundida mediante un comunicado el 24 de agosto y empezará a regir desde el 1º de septiembre. En el documento, fundamentan la decisión indicando que consideran “necesario establecer un nuevo horario de la jornada laboral, que se ajuste adecuadamente a la dinámica judicial, ponderando a la vez, aspectos de la organización familiar del personal y el funcionamiento general de la actividad pública y privada”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Desde la Corte de Justicia aseveraron establecer un nuevo horario para la jornada laboral para ajustar la dinámica judicial a los aspectos de la organización familiar del personal y “el funcionamiento general de la actividad pública y privada”. Sin embargo, el secretario de la Unión Judicial, Sebastián López, cuestionó la medida que ha generado un 46,3% de oposición tras conocer un resultado de una encuesta realizada al personal.

“La mitad de la gente ha manifestado el fundamento de que le complica los horarios para dejar a los hijos en la escuela. Lejos de polemizar con el presidente de la Corte, queremos que se atiendan las situaciones que está planteando del personal y las situaciones que tienen que ver con el cuidado de los niños y con la organización familiar. Queremos plantear la flexibilidad de la medida”, explicó a DIARIO HUARPE.

Con los datos de la encuesta, el sindicato presentó formalmente una queja ante la Corte de Justicia, mediante la cual solicitan una “reconsideración respecto de la fecha de implementación del nuevo horario y/o de la atención y tratamiento de los casos de quienes se vean perjudicados con la medida y que cuenten con una justificación razonable”.

Asimismo, López comentó que unos meses atrás el presidente de la Corte le manifestó que estaban pensando en modificar el horario de ingreso y salida, pero cuando realizaron el anuncio ya estaba decidido. “Nosotros desde junio hasta ahora, al no haber tenido más comunicación respecto del horario, entendíamos que no se iba a hacer o no sabíamos que iba a pasar. Ni en marzo, ni en abril nos recibieron. Nos preocupa que gran parte del personal se vea complicado con su organización familiar. Por eso esperamos poder flexibilizar la medida”, expresó.

Por su parte, De Sanctis manifestó que en el encuentro de diálogo abierto con los judiciales hubo aplausos después de su anuncio, al que consideró formal por el ámbito en el que se concretó. En este sentido, remarcó que no habrá marcha atrás.