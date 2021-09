Polémica por la antena de Radio Colón que está en el predio donde construirán la Ciudad Judicial

Tras el anuncio de que de la Ciudad Judicial no se levantará en el predio de la ex Bodega Cavic, sino en un terreno ubicado en Scalabrini Ortiz y Sargento Cabral, frente al Libertad, donde está la histórica antena de Radio Colón, desde una asociación salieron al cruce.

Se trata de la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino, cuyo presidente Jorge Cocinero ya adelantó a DIARIO HUARPE que van a presentarle una nota al gobernador Sergio Uñac debido a que en el Gobierno no están teniendo en cuenta el patrimonio de la provincia.

Lo que ocurre es que en el predio que van a expropiar está la antena de Radio Colón que mide 242 metros y fue inaugurada el 20 de diciembre de 1942. Hace casi 80 años se emplaza ahí por lo que, según la Ley Nº 7911, es parte del patrimonio de San Juan.

“Se considerarán integrantes del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, todas aquellas construcciones que tengan a la fecha de la sanción de la presente ley -2008-, una antigüedad superior a los 50 años, contados a partir del comienzo de su edificación”, expresa el artículo 2º bis de la normativa.

Cocinero admitió que le dio alegría saber que el proyecto no lo iban a hacer en la exCavic porque ese espacio también es patrimonio histórico. No obstante, le duró poco debido a que luego se enteró que la construcción la van a realizar donde está la antena y el chalet de los Graffigna.

“La antena ya es patrimonio por su historia y por los años que tiene, va a cumplir 80, la ley prevé que cualquier ícono importante de la provincia que tenga más de 50 años pasa a tener valor patrimonial sin ser declarado”, comentó el presidente de la institución.

Además, apuntó contra un “concepto errado” del Gobierno que desde Acodepas tratan de erradicar: “Si no sirve y no está en un uso hay que destruirlo”.

También, contra quienes los criticaron por quejarse de esta situación, por lo que aclaró que lo que tratan de hacer es reflexionar sobre las decisiones que se toman poniendo valores que no se están teniendo en cuenta.

Por estas razones el presidente de Acodepas cree que necesario que no se quite la antena que él como otros sanjuaninos consideran un ícono de la provincia.

Un día después del anuncio de Gobierno, el director de Radio Colón Hugo Ramírez realizó algunas declaraciones en radio AM1020 y comentó que nadie les había avisado de esta decisión del Gobierno.

“Me enteré a través de un medio periodístico de la expropiación, no teníamos ningún conocimiento de que fuera a producirse esto”, dijo.

Ramírez informó que la antena está en uso, “nunca dejó de usarse” y es sumamente importante para poder transmitir en frecuencia AM.

Con respecto al futuro de la antena comentó: “Estamos esperando el recibir alguna notificación. No sé qué es lo que va a pasar porque no tengo conocimiento, pero si no está esa torre no puede funcionar la radio”.