Pompeo advierte en Berlín sobre Rusia y China antes del aniversario de la caída del Muro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, advirtió hoy sobre las "amenazas" que representan para el mundo Rusia y China e instó a Occidente a defender las libertades ganadas con tanto esfuerzo, en un discurso en Berlín en vísperas del 30° aniversario de la caída del Muro.



"Las naciones occidentales y libres tienen la responsabilidad de disuadir las amenazas a nuestra gente" de gobiernos como China, Rusia e Irán, dijo Pompeo, hablando a solo unos metros de la famosa Puerta de Brandeburgo.



En viaje relámpago de dos días a Berlín, el jefe de la diplomacia estadounidense citó el caso de gasoducto en construcción Nord Stream 2, que va de Rusia a Alemania, y convierte "el suministro de energía para Europa en dependiente de los caprichos de (presidente ruso Vladimir) Putin".



La canciller alemana Angela Merkel ha reiterado en numerosas oportunidades que este gasoducto es un simple negocio privado.



Pompeo, que fue hasta 2018 fue director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), insistió en que Rusia está dirigida por un "antiguo agente del KGB", y lo acusó de "invadir a sus vecinos", en alusión a Ucrania y de "matar a los opositores políticos", informó CNN.



La visita de Pompeo se da en momentos en que Alemania celebra tres décadas desde el 9 de noviembre de 1989, la fecha de la caída del Muro, que consagró el triunfo del capitalismo y el mundo unipolar tras el fin de la Guera Fría.



Pompeo destacó puntos críticos en la relación de Washington con Berlín, y subrayó que defender la democracia liberal implica evitar "los suministros de energía de Europa y no depender de los caprichos de Putin".



El secretario de Estado criticó también al régimen comunista chino, que alberga "una nueva visión del autoritarismo" e invitó a sus aliados a "defender lo que se ganó con tanto esfuerzo en 1989" y "reconocer que estamos en una competencia de valores con naciones no libres", agregó.



También advirtió sobre la "intención de las empresas chinas de construir redes 5G", luego que Berlín no excluyera al gigante tecnológico Huawei de la infraestructura de red móvil de próxima generación.