En tierras mendocinas, Boca busca pasar de fase en la Copa Argentina frente a Almirante Brown. En el Estadio Islas Malvinas se disputan los 16 avos de final de esta competencia. El árbitro del encuentro es Pablo Echeverría y la transmisión se da en TyC Sports. Por el momento, los dirigidos por Diego Martínez igualan sin goles. En caso de un empate, deberá definirse por penales.

En los primeros minutos de juego, Almirante Brown tuvo la primera llegada clave. Acosta, quien fue formado en Boca, bajó la pelota de cabeza dentro del área a Santiago Vera y el delantero intentó definir de taquito, pero no le funcionó. En los minutos restantes Boca mantuvo el control de la pelota, pero no fue agresivo a la hora de atacar. La defensa del aurinegro está muy cerrada y el xeneize no puede lastimar.

Formaciones

Los titulares de Boca, quienes comenzaron desde el minuto 0 fueron: Romero; Figal, Lema, Rojo, Blanco; Medina, Fernández, Fernández; Zenon, Merentiel y Cavani.

Los titulares de Almirante Brown: Martínez; Miño, Quiróz, Cardozo, Cenci; Errecalde, Acosta, Díaz, Iglesias; Vera e Ibáñez.