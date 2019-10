Por la crisis, el Estado suspendió la entrega de nuevos créditos productivos

San Juan y el resto de las provincias son cada vez más permeables a las consecuencias de la grave crisis económica nacional. Para preservar sus cuentas, al Gobierno local no le quedó otra que congelar la autorización de nuevos créditos para el sector productivo y se estima que se retomarán a principios del año que viene. La decisión se debe a dos cuestiones: la volatilidad del mercado que hizo que las tasas se vayan a las nubes de un momento a otro y la imposibilidad de incrementar el subsidio estatal para que el interés a pagar por los tomadores se mantenga entre 20 y 25%.

La provincia se ha distinguido en lo que va de esta gestión por su fuerte política de ayuda a los privados, como una forma de intentar mantener el nivel de actividad económica y preservar fuentes de trabajo. Lo hace a través de líneas de crédito que son muy accesibles, porque conllevan una tasa de interés que equivale a un tercio de las de mercado gracias a los subsidios estatales. Así, desde 2016 a la fecha, hay una demanda constante de préstamos por parte de los empresarios que quieren mantener sus puertas abiertas o que buscan expandirse.

Esa política se ve ahora forzada a detenerse temporalmente. El descalabro económico y financiero nacional obligó a la administración de Sergio Uñac a suspender la entrega de nuevo créditos directos y a tasas subsidiada hasta nuevo aviso.

“Al no haber una tasa de referencia hoy, no podemos salir a subsidiar más préstamos porque no sabemos cuánto tendríamos que subsidiar, no tenemos forma de medirlo presupuestariamente”, explicó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni.

Entre el Ministerio de la Producción, la Agencia Calidad San Juan y la Agencia de Desarrollo de Inversiones hay cerca de 40 líneas de crédito disponibles. Son, entre otras cosas, para capital de trabajo, riego por goteo, para inversión, microcréditos para comercio, industrias y sector agrícola, para el desarrollo de la ganadería y para compra de insumos, maquinaria y franquicias, siempre a cambio de que el propietario del emprendimiento o la empresa asegure la continuidad de los empleados o la generación de nuevas fuentes laborales.

La suspensión de las asistencias tiene su origen en el lunes negro, o sea el día después de las PASO presidenciales de agosto. El dólar escaló en forma extraordinaria y eso hizo que las tasas de interés de los créditos que ofrecen los Bancos pegaran un salto enorme.

Antes de las PASO, las tasas en el mercado financiero estaban entre 50 y 55% anual y la administración uñaquista subsidiaba hasta 30 puntos para que el tomador pegara un máximo de 25%. Tras esa elección, el interés de los Bancos se fue a no menos de 75%, por lo que el Estado debería desembolsar mucho más para mantener la tasa en el mismo nivel.

Para que la tasa no pase del 25% y el negocio sea rentable para el productor o empresario que toma el préstamo, el Estado debería hacerse cargo hoy de, al menos, 50 puntos. Es el doble de lo que desembolsaba antes y en Hacienda explican que eso significaría desfinanciar el fondo que está destinado a impulsar al sector privado o sacar de otras partidas que están reservadas para cubrir gastos sensibles de la provincia.

Los créditos que ya estaban comprometidos al momento de la suspensión, no se vieron interrumpidos. “Todos los que estaban aprobados, los liquidamos como se acordó”, señaló Gattoni.

La voluntad de la gestión uñaquista es continuar por el mismo camino y darle continuidad a todas las líneas de crédito, pero aparentemente no será en forma inmediata. Según su hombre de confianza en Hacienda, “en el medio hay elecciones y creo que cualquier línea de acción a seguir va a quedar para principios de 2020, si la economía nacional empieza a estabilizarse”.

Cifras

5.000

Millones de pesos es lo que lleva invertido esta gestión para créditos directos y a tasa subsidiada para el sector privado.

97

Es el porcentaje de cobrabilidad de los créditos, lo que permitió seguir fondeando la política de asistencia a las empresas locales.