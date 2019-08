Por los reclamos de los estudiantes, podrían apartar del cargo al directivo

Tras la protesta de la comunidad educativa de la Escuela Savio, la cual está encabezada por padres, alumnos y ex alumnos, personal del Ministerio de Educación tomó cartas en el asunto y podría apartar del cargo al directivo de la institución.

Es que según los estudiantes tanto directivos como docentes tiene malos tratos y procederes hacia el alumnado. De hecho, ex alumnos no se pueden recibir por adeudar materias imposibles de aprobar y además,los alumnos en curso han llegado a abandonar la escolaridad por no soportar discriminaciones y tratos inadecuados.

Cansados de vivir esto, el pasado miércoles iniciaron una serie de reclamos y marchas para que Educación se entere de la situación.

Esto sucedió y este viernes, Mariana Paz, jefa de asesores del Ministerio de Educación, confirmó el inicio de sumario firmado por el ministro, así manifestó el colega Omar Toro del medio El Sol de Calingasta.

Además, trascendió que el lunes se le dará curso al sumariante y él define si los aparta del cargo o no, al menos de materia preventiva mientras dure la investigación.