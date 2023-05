Este viernes por la mañana los residentes de la salud marcharon nuevamente reclamando por un sueldo digno. Desde el pasado jueves, los trabajadores iniciaron con el pedido frente a las autoridades de los ministerios de Salud y Hacienda, sin hasta el momento obtener una respuesta favorable. Aseguraron que mantendrán la medida de fuerza en tanto no se alcance a una propuesta aceptable.

Cerca de unos 250 residentes de salud, entre médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos, se movilizaron en la mañana de este viernes por Avenida Libertador. Los trabajadores iniciaron la marcha frente del Hospital Marcial Quiroga para dirigirse hasta el Centro Cívico.

“Queremos que escuchen nuestro reclamo. Nos dieron un aumento del 52% que no era lo que no nosotros pretendemos y que no fue aceptado durante ninguna de las negociaciones que mantuvimos con Salud y Hacienda. Vamos a seguir marchando y haciendo paro hasta que no alcancemos el 100% de aumento en nuestros sueldos”, dijo a Emilce Molina, Residente, a DIARIO HUARPE.

Los jóvenes, aseguraron que el pasado martes se habían encontrado depositada en sus cuentas bancarias una suma que desconocían y que finalmente correspondía a un incremento anunciado por parte del Ministerio de Salud. “No lo vamos a aceptar. Inclusive a nosotros se nos debe un bono que fue entregado en el mes de marzo a todos los trabajadores del Estado y nosotros no fuimos tenidos en cuenta, textualmente nos dijeron que lo consideremos como un olvido”, agregó Pablo Gómez, uno de los referentes del grupo de trabajadores.