Premier League: hora y cómo ver el partidazo entre West Ham y Chelsea

En el marco de la segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League, los equipos londinenses de West Ham y Chelsea se enfrentarán este viernes 22 de agosto. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Londres, promete ser un duelo de alto voltaje entre los dos rivales. El partido está programado para dar inicio a las 21:00 horas, según el huso horario de España, lo que se traduce en las 16:00 en Argentina, 15:00 en el tiempo del este de Estados Unidos, 14:00 en Colombia y 13:00 en México.

El equipo local, West Ham, llega al compromiso con la necesidad de revertir su suerte tras una decepcionante primera fecha. Los "Hammers" fueron superados en su debut liguero, cayendo por un marcador de 0-3 ante el Sunderland. La derrota en el primer partido de la temporada dejó al equipo con un saldo de cero puntos, por lo que el encuentro contra Chelsea se presenta como una oportunidad para sumar sus primeras unidades y recuperar la confianza en casa.

Por su parte, el Chelsea se presenta al encuentro con un punto en su haber. Los "Blues" iniciaron la temporada con un empate sin goles (0-0) frente al Crystal Palace. Aunque no lograron la victoria en su primer partido, el punto conseguido les permite iniciar esta segunda jornada con una posición más favorable en la tabla. El equipo buscará en este enfrentamiento contra West Ham su primera victoria en la actual temporada para empezar a escalar posiciones.

Espectacular encuentro en la Premier League

El partido entre West Ham y Chelsea, un encuentro clave para ambos equipos, estará disponible para los aficionados a través de diversas plataformas de televisión y streaming. En España, los espectadores podrán seguir el encuentro a través de DAZN y DAZN 1 Bar. Para Sudamérica, la transmisión se realizará por medio de Disney+ Premium, mientras que en México, el canal encargado de la emisión será Caliente TV.

En el caso de los Estados Unidos, el encuentro estará disponible para su visualización a través de varias opciones, lo que asegura una amplia cobertura para los aficionados en la región. Las cadenas que transmitirán el partido son Universo, USA Network, TeleXitos y Fubo Sports. La diversidad de plataformas de transmisión confirma el interés global en este enfrentamiento de la Premier League, destacando la relevancia de la liga a nivel mundial.