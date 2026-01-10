El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó el respaldo del gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei, en el marco de la cooperación bilateral y tras la devolución de USD 2.500 millones correspondientes al tramo activado del swap con el Tesoro estadounidense.

“Estoy orgulloso de nuestra cooperación con Javier Milei y su agenda de reformas. Estados Unidos seguirá apoyando a la Argentina para generar confianza, atraer inversiones y fomentar el crecimiento a largo plazo”, expresó Lamelas en sus redes sociales. El mensaje se conoció luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informara el reintegro del monto utilizado.

Las declaraciones del embajador se alinean con lo manifestado en diciembre, cuando señaló que Estados Unidos acompañará a la Argentina en su proceso de desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

La devolución del swap

El Gobierno argentino concretó el pago de los USD 2.500 millones del swap de monedas con Estados Unidos sin afectar el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para ello, tomó un financiamiento de igual monto con un organismo internacional, lo que permitió cumplir el compromiso y preservar los recursos del banco central.

Bessent celebró la operación y destacó que el reembolso fue “rápido y completo”, lo que dejó sin tenencias de pesos al Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). Además, indicó que la operatoria generó ganancias para el contribuyente estadounidense.

Según informó el BCRA, en diciembre de 2025 se cancelaron las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado en octubre. El balance oficial reflejó una reducción del pasivo asociado al swap y un aumento equivalente en obligaciones con organismos internacionales, sin impacto neto sobre las reservas.

Fuentes oficiales confirmaron la operatoria, aunque no precisaron la identidad del nuevo acreedor ni las condiciones del financiamiento. En el mercado se mencionó la posibilidad de que el préstamo haya sido otorgado por el Banco Internacional de Pagos, aunque no hubo confirmación oficial hasta el cierre de esta edición.