Preocupación entre sanjuaninos por hechos de inseguridad durante viajes a Chile

En las últimas semanas de 2025, varios sanjuaninos que habían viajado a Chile para vacacionar o hacer turismo sufrieron hechos de inseguridad que llamaron la atención y generaron preocupación en su comunidad de origen.

Uno de los hechos más difundidos ocurrió el 2 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, cuando un sanjuanino identificado como Miguel Rodríguez denunció que le robaron su camioneta Toyota SW4 del estacionamiento de un centro comercial mientras realizaba compras. Según su relato, el vehículo estaba cerrado y con medidas de seguridad, pero aun así fue sustraído por una banda que fue captada por cámaras de seguridad.

Pocos días después, en la madrugada del 22 de diciembre de 2025, una familia de San Juan compuesta por padres e hijos sufrió otro robo en La Serena. En este caso, delincuentes ingresaron a un condominio privado donde descansaban y se llevaron su camioneta 4×4 y 3.500 dólares en efectivo sin necesidad de confrontación directa, ya que forzaron el vehículo y salieron con él tras embestir el portón de salida.

Estos hechos coinciden con advertencias de medios y actores turísticos que mencionan la posible reaparición de bandas organizadas dedicadas al robo de vehículos, incluso de argentinos estacionados en zonas turísticas como La Serena y Coquimbo.

Las víctimas de estos casos relataron que, aunque antes no habían tenido problemas en viajes anteriores, estos incidentes cambiaron su percepción sobre la seguridad en esos destinos, y subrayaron la importancia de tener precauciones adicionales al estacionar o dejar bienes a la vista.

La situación de inseguridad en Chile: cifras y percepción

Más allá de los casos que involucraron a turistas sanjuaninos, los datos oficiales muestran que la inseguridad ciudadana es una preocupación presente en todo Chile.

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2023, elaborada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 8,1% de los hogares fue víctima de delitos violentos en los últimos doce meses, siendo el robo con violencia o intimidación uno de los tipos más reportados.

Cuando se consideran todos los delitos medidos, la encuesta señala que aproximadamente 21,7% de los hogares sufrió algún delito de mayor connotación social durante el mismo período.

Los datos también reflejan una gran percepción de inseguridad entre la población chilena. En la ENUSC, alrededor del 87,7% de las personas encuestadas considera que la delincuencia ha aumentado en el país en los últimos doce meses. Esta percepción se mantiene alta tanto a nivel nacional como en comunas específicas, aunque presenta variaciones regionales.

Estas cifras coinciden con otras proyecciones de estudios similares que siguen mostrando que una parte significativa de la población se siente expuesta al delito y percibe un aumento de la delincuencia.

¿Qué significan estos datos?

Las cifras oficiales y los relatos de víctimas muestran que aunque Chile mantiene indicadores de victimización que pueden ser comparativamente más bajos que ciertos países vecinos, la percepción de inseguridad sigue siendo muy alta y el impacto de delitos concretos puede sentirse de forma fuerte entre turistas y residentes por igual.

Los casos de sanjuaninos que sufrieron robos en La Serena en diciembre de 2025 reflejan cómo estas situaciones, aun cuando afectan a una minoría de visitantes, pueden resonar con fuerza en la comunidad y generar mayor atención pública sobre la seguridad en zonas frecuentadas por turistas.

En este contexto, tanto expertos como autoridades suelen recomendar a quienes viajan a Chile que tomen medidas preventivas tradicionales, como estacionar en lugares vigilados, no dejar objetos de valor a la vista y mantenerse informados sobre la situación en los destinos que visitan.