El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció la suspensión por 90 días de los aumentos de los planes de medicina prepaga. Esto generó la alerta de los sanatorios, clínicas y profesionales de la salud privada, quienes temen que no se actualicen los aranceles que cobran a causa de la resolución gubernamental. Desde la Asociación Sarmiento, Asociación de Clínicas y Sanatorios de San Juan (Aclisa) y el Colegio Médico no descartan el cobro de un copago en caso de no haber incrementos de los montos, debido a que les costaría solventar los gastos que conlleva el funcionamiento de las instituciones.

“Las clínicas de guardias e internaciones son los que tiene una situación crítica porque los aranceles de todas las financiadoras públicas y privadas están con valores bastante estables y difíciles de equiparar con el valor de los insumos”, dijo Ricardo Ruvisnky, presidente de la Asociación Sarmiento, a DIARIO HUARPE.

En este sentido, el referente afirmó que si el panorama sigue de la misma manera analizan cobrar un copago a los pacientes. “Le hacemos los pedidos y aducen que están bloqueados a dar posibles aumentos”, explicó.

“Nos estamos reuniendo y presentando notas para que se aggiorne a la situación actual”, continuó. Agregó que tampoco saben como solventar el pago del bono de $60.000 a los trabajadores anunciados el fin de semana pasado.

En tanto, Carlos Bordes, presidente del Colegio Médico, coincidió con Ruvinsky y declaró el escenario de la salud privada es complicado. El dirigente indicó que las medidas del Gobierno perjudicará el valor de las prestaciones. “Todo esto terminará afectando las prestaciones y la única forma de subsistir con estos números es tratando de cobrar algo al paciente porque no lo pagará la prepaga”, expresó.

“Lo mínimo que puede suceder es que se acompañe el proceso inflacionario”, continuó.

Por su parte, Mario Más, presidente de Aclisa, remarcó que los insumos aumentan constantemente y las decisiones del Gobierno nacional hacen peligrar la atención en los centros de salud. No obstante, analizarán el contexto para tomar una determinación al respecto. “Los honorarios y valores que cobramos nosotros están planchados y sin ningún aumento. Nosotros cobramos en 60 o 90 días las prestaciones. Si a eso le sumas que tenemos que darle el bono de $60.000 a los trabajadores, estamos fundidos”, señaló.